10 actividades para os miúdos: De Luzes Selvagens a legos e presépios

Panda e Os Caricas - Quando Eu Crescer

28 de Dezembro

Nesta nova aventura de Panda e Os Caricas, a trupe promete ajudar os mais pequenos a “descobrir o que querem ser quando crescerem”. Entre as notas de um peddy-paper e sucessos como Qual a profissão, Sem parar, Sou uma taça ou Panda style, há animação garantida e, quem sabe, pistas para o futuro.

Sábado, na Super Bock Arena - Pavilhão Rosa Mota, Porto, com sessões às 11h, 15h e 18h. Bilhetes entre 20€ e 40€, pagos a partir dos 3 anos.

Uma Espécie de Circo no Tesouro Real

29 de Dezembro

No Museu do Tesouro Real, em Lisboa, apresenta-se a história de dois amigos que sonham montar um circo e do rol de peripécias em que mergulham para concretizar esse sonho.

O encontro está marcado para domingo, às 16h, e tem acesso gratuito mediante aquisição do bilhete do museu (10€ para adultos, 7€ para crianças e jovens). De caminho, vale a pena visitar o núcleo que ocupa a ala poente do Palácio Nacional da Ajuda e que serve de casa a jóias da coroa portuguesa, moedas, medalhas reais, salvas de prata e peças litúrgicas.

Estação Casa da Música

29 de Dezembro

Dinamizada pelo Serviço Educativo da Casa da Música do Porto, e apontada a crianças dos 3 meses aos 6 anos (e famílias), uma oficina-viagem que leva os participantes num passeio pela música, com o som e a cadência a acertar o passo, e sem abdicar de meios de transporte ecológicos e sustentáveis. Domingo, às 10h e 11h30, com bilhetes a 12€.

O Pinheiro da Pena

De 29 de Dezembro a 6 de Janeiro

D. Fernando II coleccionou arte, dedicou-se ao mecenato, conviveu com intelectuais, introduziu novas espécies em Sintra, criou o Palácio e o Parque da Pena, Património Mundial da UNESCO desde 1995, e cumpriu a visão romântica que tinha para a vila. E ainda montou aquela que terá sido a primeira árvore de Natal do país.

Em meados do século XIX, trouxe da Áustria essa tradição que hoje não falta a qualquer casa nesta quadra. É uma reprodução fiel dessa árvore que pode ser vista no Salão Nobre do Palácio Nacional da Pena, com as suas maçãs e romãs, velas e brinquedos — elementos decorativos que, sempre que possível, foram feitos nos mesmos materiais da época e com técnicas artesanais.

Todos os dias, das 9h30 às 18h30 (excepto tarde de 31 de Dezembro e dia 1 de Janeiro). A entrada custa 17€ (15,30€ dos 6 aos 17 anos e seniores; grátis até aos 6 anos) e dá acesso ao parque e ao palácio.

Férias Debaixo de Água

Até 3 de Janeiro

No Oceanário de Lisboa cumpre-se a tradição dos campos de férias temáticos. A quadra natalícia dá o mote a uma série de actividades destinadas a crianças dos quatro aos 12 anos e imbuídas da magia e dos valores do Natal, aqui representados com as bandeiras do respeito pelo ambiente e da importância da conservação do oceano. Explorar a diversidade marinha, compreender as ameaças aos ecossistemas e desvendar os segredos “dos mares mais profundos” são algumas das coordenadas no mapa.

A inscrição é obrigatória e tem um custo de 55€ (dia), 200€ (quatro dias) e 225€ (semana), que inclui entradas nas exposições do Oceanário, actividades, materiais, almoço, lanche e seguro.

​Clérigos by Night

Até 5 de Janeiro

No Porto, o convite é para deitar a vista sobre a cidade Invicta a partir de um dos seus pontos mais altos: a Torre dos Clérigos. Com a chancela da irmandade que gere o monumento, voltam a realizar-se as visitas nocturnas, todos os dias, das 19h às 22h30, com bilhetes a 5€.

É um dos momentos em destaque no programa que enfeita a época natalícia portuense. Em cena até Janeiro, e inspirado pelo mote Todos na Torre, conta ainda com iniciativas como o espectáculo imersivo Spiritus Natalis, workshops ou uma Fábrica dos Sonhos em videomapping.

Presépio Gigante

Até 6 de Janeiro

É o maior presépio de Portugal e volta a fazer de Vila Real de Santo António um ponto de romaria no mapa natalício de muitas famílias.

Aos 22 anos de tradição, faz do Centro Cultural António Aleixo palco para quem quiser ver de perto a conta que se segue: 240 metros quadrados com 20 toneladas de areia, quatro toneladas de pó de pedra, 3000 quilos de cortiça e um total de 5900 peças a dar corda à história. Isto sem contabilizar as centenas de adereços que se juntam ao cenário animado, com figuras mecanizadas, lagos, ornamentos e iluminação à medida, num trabalho que custou mais de 2500 horas a concretizar pelos artistas Augusto Rosa, Teresa Marques, Joaquim Soares e Luís Perrolas.

Para ver das 10h às 13h e das 14h30 às 19h – excepto 31 de Dezembro, em que encerra às 18h; e 1 de Janeiro, com abertura às 14h30. A entrada custa 1€, ficando a 0,50€ para crianças dos 3 aos 10 anos.

Playlist de Natal com Recheio de Ano Novo

O Lu.Ca - Teatro Luís de Camões (Lisboa) entra nas festas da quadra com música no sapatinho. Desta vez, coube a Ana Markl a selecção de uma banda sonora “ideal para desembrulhar presentes, acompanhar a ceia ou arrasar na pista de dança”. O resultado pode ser sintonizado no canal Spotify do teatro.

Luzes Selvagens

Até 28 de Fevereiro

Terceira edição do festival que dá mais luz ao Zoo Santo Inácio, em Avintes, Vila Nova de Gaia. Um convite para miúdos e graúdos descobrirem a fauna e a flora do lugar num percurso nocturno com mais de um quilómetro e na companhia de mais de 600 figuras luminosas (sem esquecer os sons à medida do quadro).

A experiência imersiva estende-se ainda à Casa dos Animais Nocturnos, onde vivem mais de 40 espécies (morcegos, tarântulas e escorpiões são apenas alguns dos exemplares), e ao Mundo Tropical, onde habitam araras, anacondas e faisões.

Para ver aos fins-de-semana, feriados e férias escolares, das 16h30 às 20h30, com bilhetes a partir dos 6,50€.

Brickopolis

Diariamente

Na Lourinhã fica “uma das maiores minicidades do mundo”. Inaugurada em Maio passado, na Rua Vale dos Dinossauros, combina as famosas construções de peças Lego com um espaço à medida do mundo de “cor, criatividade e entretenimento” que caracteriza a brincadeira dos tijolos que continua a marcar gerações.

Para a causa contribuem mais de cinco milhões de peças e uma moldura “impressionante” que permite aos visitantes uma imersão em três salas distintas: Mundos Imaginários, inspirada nos universos da Guerra das Estrelas, Baía dos Piratas ou Oeste Selvagem; Brickopolis, que replica uma cidade; e Construções Fantásticas, dedicada a monumentos como o Taj Mahal, o Coliseu de Roma, o Big Ben de Londres ou a Ponte 25 de Abril. Tudo devidamente equipado com iluminação, som e projecções de vídeo, numa área de aproximadamente 750 metros quadrados.

O espaço está aberto todos os dias, das 10h às 17h (dia de Ano Novo, das 11h às 17h). A entrada custa 9,50€ (7,50€ para crianças dos 4 aos 12 anos; grátis até aos 3 anos). Mais informações em www.brickopolis.pt.

