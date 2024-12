A “velha” Casa do Douro está de regresso, a região continua em coma

A Casa do Douro guarda no seu cofre-forte três milhões de acções. Um dia, o actual presidente da Real Companhia Velha quis recomprar essa participação e ofereceu um euro por acção. Proposta recusada.

1.

Foram 1509 os viticultores que, no passado sábado, elegeram a nova direcção da Casa do Douro, ressuscitada por decisão da Assembleia da República (com o beneplácito do Presidente da República) como associação pública de inscrição obrigatória. Podiam votar 18.655 viticultores. Tamanha abstenção demonstra bem que o regresso da velha Casa do Douro interessava mais a velhos políticos regionais do que aos viticultores durienses. Com a região em coma, os produtores durienses só querem que lhes paguem as uvas e os vinhos a preços justos.