Ronaldo admite vir a ser dono de um clube

Para o internacional português, a Liga saudita é melhor do que a Liga francesa.

Cristiano Ronaldo afirmou nesta sexta-feira que tem a ambição, no futuro, de ser dono de um clube e defendeu a necessidade de alterar os métodos de treino devido ao aumento do número de jogos.

"Sobre a quantidade de jogos, com alguns jogadores a chegarem aos 70 por temporada, acho que sobretudo é preciso começar a treinar de forma inteligente. Entendo quando os jogadores se queixam. Mas, sinceramente, é preciso começar a treinar menos e recuperar mais. Não há necessidade de correr 4, 5kms num treino, quando se vai fazer isso num jogo", afirmou Cristiano Ronaldo.

O capitão da selecção portuguesa falava durante a cerimónia da 15.ª edição dos Globe Soccer Awards, a decorrer no Dubai.

Com 39 anos, e a pouco mais de um mês de completar 40 (5 de Fevereiro de 2025), Ronaldo voltou a referir que não pensa em "pendurar as botas", mas assumiu que tem um objectivo quando isso acontecer.

"Treinador não vou ser. Presidente de um clube penso que também não. Vejo-me mais como dono de clube e tenho alguns em mente", disse o jogador do Al Nassr.

Questionado sobre a chegada do compatriota Ruben Amorim ao comando técnico do Manchester United, seu antigo clube, Ronaldo voltou a deixar criticas aos "red devils".

"O problema do Manchester United não é o treinador. É muito mais que isso. É toda a estrutura. Se um dia for dono do clube, eu tratarei disso. Sei exactamente o que fazer", brincou.

O avançado formado no Sporting destacou o desenvolvimento da Liga saudita, em que actua, e foi peremptório em dizer que, neste momento, é superior a muitos campeonatos europeus, incluindo, por exemplo, o francês.

"A Liga saudita é melhor que a Liga francesa. Não tenho problemas em dizer isso. Eu sei o que digo. Não me interessa o que os outros pensam. Em França, só há o Paris Saint-Germain. Mais nada. Os outros clubes competem, mas não fazem nada", concluiu.

Ronaldo está entre nomeados para melhor jogador em 2024 e para melhor jogador a actuar no médio oriente.