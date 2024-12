Fim-de-semana na TV: do montado à Coreia do Norte, de janela aberta a Batida

CINEMA

A Máscara

TVCine Edition, sábado, 20h35

A actriz Elizabeth Vogler (Liv Ullmann) sofre um esgotamento nervoso durante a representação da peça Electra. É entregue aos cuidados da jovem enfermeira Alma (Bibi Andersson) e ambas partem para uma casa isolada, junto ao mar. O silêncio da actriz, que não pronuncia uma palavra sequer, contrasta com o monólogo permanente da enfermeira, que pouco a pouco vai confessando os pormenores mais íntimos da sua vida, numa aparente troca de papéis.

Ingmar Bergman filma com mestria as emoções e a ausência delas que perpassam pelo rosto de Ullmann, à medida que se ouve a voz de Andersson. O processo de osmose entre as duas personagens é tão intenso que, às tantas, é a própria película que parece estar a arder.

Datada de 1966, A Máscara de Bergman, considerada por muitos a sua obra-prima, abre a última ronda da retrospectiva que o TVCine Edition lhe tem dedicado este mês. Seguem-se Sonata de Outono (1978), às 22h, e, domingo, A Flauta Mágica (1975), às 19h40, e Fanny e Alexandre (1982), às 22h.

O Muro

RTP1, sábado, 23h57

Thriller psicológico dirigido por Doug Liman, escrito por Dwain Worrell e protagonizado por John Cenapor e Aaron Taylor-Johnson. Dois sargentos são enviados ao local de construção de um gasoduto no Iraque. Um deles é atingido por um atirador furtivo. O outro consegue escapar para trás de um muro, mas é incapaz de ajudar o amigo. Através do rádio, pede ajuda ao seu esquadrão, mas descobre que a frequência foi interceptada pelo inimigo.

Anatomia de Uma Queda

TVCine Top, domingo, 11h10

Samuel é encontrado morto após cair da varanda da sua casa, situada nos Alpes franceses, onde vivia com a mulher, Sandra, uma famosa escritora alemã, e Daniel, o filho de 11 anos de ambos. Quando as autoridades chegam para tomar conta da ocorrência, a dúvida instala-se: terá sido acidente, suicídio ou homicídio? Depois de algumas inconsistências no seu testemunho, Sandra torna-se suspeita de assassinato.

Este drama de tribunal de Justine Triet foi o vencedor da Palma de Ouro no Festival de Cannes em 2023 e esteve nomeado para cinco Óscares, acabando por ganhar o de melhor argumento, co-escrito pelo realizador e Arthur Harari.

Favores em Cadeia

Biggs, domingo, 20h

A cineasta nova-iorquina Mimi Leder inspirou-se num romance de Catherine Ryan Hyde para realizar este filme. Eugene Simonet (Kevin Spacey) é um homem solitário e cheio de complexos que se torna o novo professor de Estudos Sociais numa escola de bairro de Las Vegas. Na primeira aula, desafia os seus alunos de 11 anos a fazerem um exercício fora do vulgar: mudar o mundo para melhor.

Um deles, Trevor McKinney (Haley Joel Osment), tem uma ideia genial e de alcance insondável: através de uma espécie de jogo, de cada vez que alguém recebe um favor, terá de retribuir o acto de benevolência a mais três pessoas, e assim sucessivamente até se formar uma enorme cadeia de boas acções. Para grande surpresa da mãe (Helen Hunt), Trevor inicia o exercício dando abrigo a um toxicodependente (James Caviezel).

Gattaca

AMC, domingo, 22h10

A propósito do aniversário de Jude Law, que faz 52 anos neste domingo, o AMC passa esta distopia de Andrew Niccol em que o actor contracena com Ethan Hawke e Uma Thurman.

Passa-se num futuro não muito longínquo, numa sociedade em que o destino de cada ser humano é determinado pelos genes. Os valids, geneticamente manipulados, concorrem a lugares qualificados em grandes empresas como a Gattaca; os in-valids, nascidos de forma natural, estão condenados a trabalhos de baixo nível. Está na altura de subverter todo o sistema.

SÉRIE

Simplesmente Nora

RTP2, sábado, 20h

Começa a segunda temporada da série em que uma médica (interpretada por Tanja Wedhorn) tenta adaptar-se a uma clínica na ilha alemã de Rügen, no mar Báltico, depois de ter perdido o emprego que tinha num cruzeiro de luxo.

DOCUMENTÁRIOS

Montado, o Bosque do Lince Ibérico

RTP1, sábado, 9h57

O montado é um ecossistema de enorme biodiversidade e riqueza natural, importante para a conservação do solo, a qualidade da água e a produção de oxigénio, além de compor uma paisagem especialmente bela. “Feita de bosques abertos, de azinheiras e sobreiros que só se encontram na Península Ibérica, lembra-nos a savana africana”, descreve a actriz Joana Seixas, a narradora.

As imagens foram captadas pelo documentarista e naturalista espanhol Joaquín Gutíerrez Acha, que contou com um orçamento milionário para realizar este filme.

Para Além da Utopia

TVCine Edition, domingo, 13h40

Vencedor do Prémio do Público para melhor documentário em Sundance, onde se estreou em 2023, é um vislumbre raro da vida na Coreia do Norte, no que ela tem de mais claustrofóbico e aflitivo para os que querem escapar do país mais fechado do mundo. É realizado por Madeleine Gavin, a partir de imagens captadas pela sua equipa, por uma rede clandestina e por uma família que arrisca tudo para fugir.

Cresceram de mentes lavadas pelo postal do suposto paraíso propagandeado pelo “líder supremo”. Mas sentem a urgência de fugir à mão-de-ferro de um estado totalitário e opressivo. O documentário mostra também os esforços de um pároco investido numa empreitada perigosa: ajudar a fugir, resgatar vítimas e reunir famílias separadas pelo regime de Kim Jong-un.

MÚSICA

V Concerto Estranho das Janelas Abertas

RTP2, sábado, 17h18

A Pocariça, no concelho de Cantanhede, homenageia um ilustre filho da terra, o pianista e compositor António Fragoso (1897-1918), numa recriação dos serões musicais que ele costumava protagonizar, de janelas abertas porque aconteciam no pico do Verão.

A tradição começou em 2018, ano do bicentenário da sua morte, e repete-se anualmente, com músicos profissionais e amadores chamados a tocarem obras suas no largo com o seu nome. A RTP emite a gravação que fez da quinta edição da iniciativa, a 15 de Junho deste ano.

Jimmy P - Natal Urbano

RTP2, domingo, 22h56

Entre as estrelas, Contigo, Volta para ti e Sempre que acordares convivem no alinhamento com Oh happy day, Amazing Grace e Hallelujah. É com estas pautas, entre temas do repertório pessoal e clássicos universais, que o músico Joel “Jimmy P” Plácido faz o seu Natal Urbano, um espectáculo desenhado para celebrar “a universalidade da música e o espírito de partilha”.

Levou-o numa digressão especial que começou no Porto, a 29 de Novembro do ano passado, e passou por várias cidades portuguesas, chamando coros infantis e juvenis locais a subirem ao palco.

Foto Jimmy P DR

TEATRO

Batida apresenta 1 DJ + 1 Microfone

RTP2, sábado, 22h01

Estreia televisiva da primeira investida de Pedro “Batida” Coquenão ao teatro. É ele o autor e encenador deste “espectáculo multidisciplinar que cruza teatro, stand-up e clubbing”, segundo a folha de sala, “num irresistível convite simultâneo à festa e à reflexão”. A interpretação é do actor Manuel Moreira. Esteve em cena no Teatro Maria Matos (Lisboa), a 17 de Junho.

INFANTIL

Rio (VP)

Hollywood, sábado, 12h55

Blu, uma arara de uma espécie rara, vive numa pacata cidade norte-americana com a dona e melhor amiga. Ao saberem de uma fêmea da sua espécie, no Rio de Janeiro, partem para o Brasil. Blue vai fazer os possíveis para conquistar aquele amor – até mesmo superar a sua maior fobia: voar.

Carlos Saldanha (A Idade do Gelo) realiza esta comédia de animação de 2011, que esteve nomeada para o Óscar de melhor canção original por Real in Rio. Três anos depois chegava a sequela. O Hollywood passa-a domingo, por esta hora.

Tarzan (VP)

Nos Studios, domingo, 9h10

Reinhard Klooss realizou, em 2013, esta adaptação animada do clássico de Edgar Rice Burroughs em que um rapaz órfão é criado por uma família de gorilas e cresce para se tornar um herói da selva. O momento de confronto com as suas origens acontece quando conhece Jane, uma jovem londrina por quem se apaixona. Na versão portuguesa, as vozes das personagens principais estão entregues a José Fidalgo e Mafalda Luís de Castro.