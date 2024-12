Pedidos de troca de carta de condução estrangeira não param de aumentar

Até Novembro, número de cartas estrangeiras trocadas já ultrapassou total do ano passado. Brasileiros respondem por mais de metade dos pedidos. Procura do Funchal já leva a ponderar aumento do preço.

Com a população estrangeira a aumentar em Portugal, também os pedidos de troca de carta de condução estrangeira batem recordes e a demora na resposta de agendamento por parte dos serviços do Instituto da Mobilidade e dos Transportes (IMT) já tem levado mesmo alguns cidadãos a procurarem a Madeira para resolverem o seu problema: cerca de 50% das 3351 cartas de condução estrangeiras trocadas na Madeira até 30 de Novembro foram de imigrantes que se deslocaram propositadamente ao Funchal por ter uma maior capacidade de resposta, com destaque para os imigrantes do Bangladesh, que representam um quinto dos pedidos (716). Em Portugal continental, os brasileiros respondem por mais de metade das cerca de 64 mil cartas de condução trocadas no ano passado e este ano, até Novembro, o número já ultrapassou o total do ano passado.