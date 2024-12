Rádio Universidade de Coimbra lança campanha para renovar estúdios

A Rádio Universidade de Coimbra (RUC) quer angariar 30 mil euros para renovar os estúdios e o respectivo material técnico.

"O uso diário do material ao longo de anos a fio tem conduzido a uma constante degradação e, neste momento, estamos a chegar a um ponto que nos obriga a ficar alerta", alegou a RUC, em comunicado, justificando a campanha de financiamento colectivo.

Notando que a sua actividade principal passa pelos estúdios do edifício-sede da Associação Académica de Coimbra (AAC), a emissora radiofónica — que está à beira de comemorar 39 anos de natividade contínua, a 1 de Março de 2025 — adianta que chegou a altura de renovar o material, pelo que decidiu pedir ajuda à comunidade.

"Mesmo a tempo do Natal, criámos este crowdfunding na esperança que os nossos ouvintes e apoiantes consigam contribuir um pouco para a sua rádio local", frisou a RUC.

A campanha iniciou-se na semana passada e estará aberta até 31 de Janeiro. Até ao momento, a RUC angariou 1.835 euros do total de 30 mil euros necessários, provenientes de 81 contribuidores.

A rádio, que é uma secção cultural da AAC, diz contar com "uma história ímpar de formação contínua de pessoas para a radiofonia", com um percurso que teve origem na década de 1940 do século XX e que levou à criação, duas décadas depois, do Centro Experimental de Rádio, cuja atividade consistia em emitir em direto para as cantinas da Universidade.

"Mais tarde [em meados dos anos 80] veio a legalização e, com ela, um acréscimo de responsabilidades. Sendo hoje obrigados a cumprir com as normas estabelecidas pela ERC [Entidade Reguladora da Comunicação] e pela ANACOM [Autoridade Nacional de Comunicações], e seguindo o código deontológico do jornalismo, a RUC tem uma actuação de grande relevo no panorama académico e local, sendo referência para muitos dos habitantes da cidade de Coimbra", notou.