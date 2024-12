Depois do Benformoso, a Miss Universo

Há uma semana, o ministro da Presidência declarava no Parlamento que o Governo tinha “dado instruções à tal equipa multiforças para continuar a fazer este trabalho no terreno”. O trabalho, bem entendido, era a chocante operação policial na Rua do Benformoso, em Lisboa. Leitão Amaro, sem revelar qualquer sinal de desconforto com as filas de imigrantes gratuitamente encostados à parede, acrescentava, com gestos veementes, que aquela operação era “uma de várias que estavam programadas”. À distância de Bruxelas, o primeiro-ministro, com a ligeireza de pensamento que o caracteriza, não hesitou na reação: “O Governo tinha esta prioridade e tinha dado essa orientação.”

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt