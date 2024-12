Apelo à ajuda e à acção

Passou mais de um ano desde que começou o actual massacre na Palestina, que mês a mês gera mais mortandade. Durante mais de um ano testemunhámos a destruição massiva de Gaza, nos últimos meses também do Líbano, a quantidade enorme de cadáveres, incluindo de dezenas de milhar de mulheres e crianças. Nos últimos dois meses, Israel tem levado a cabo uma limpeza étnica no norte de Gaza e o mundo insiste em permanecer silencioso e passivo.

Enquanto seres humanos, judeus e cidadãos de Israel, recusamos abandonar a mais básica das verdades: a de que todos os seres humanos nascem iguais e merecem viver em dignidade e segurança. Do rio Jordão ao mar Mediterrâneo, no interior do Líbano, todos merecem ser livres e usufruir de iguais direitos, merecem sonhar e poder movimentar-se livremente. Acima de tudo, todas as pessoas merecem não ser mortas, deslocadas, bombardeadas, ou sujeitas à fome. Este princípio é tão básico que se torna absurdo que ainda seja preciso reiterá-lo — mas parece ter sido completamente esquecido.

Somos cidadãos com dupla nacionalidade israelita e portuguesa, bem como cidadãos israelitas residentes em Portugal. Juntamente com milhares de israelitas por todo o mundo apelamos à comunidade internacional, desde logo ao Governo de Portugal e à União Europeia, no sentido de uma intervenção imediata na situação, e de se tomar todas as medidas possíveis para viabilizar um cessar-fogo imediato. Pelo futuro dos palestinianos e israelitas e pelo seu igual direito à segurança e à vida.

Move-nos o nosso amor por essa terra e todos os seus povos e estamos profundamente preocupados com o seu futuro, em particular com a vida e bem-estar dos palestinianos em Gaza. Ficámos, naturalmente, horrorizados com os crimes de guerra cometidos pelo Hamas a 7 de Outubro. Ficámos igualmente horrorizados pelos incontáveis crimes de guerra e mortes cometidos por Israel ao longo de mais de um ano. Infelizmente, muitos judeus israelitas apoiam a continuação da guerra e do genocídio, ou são indiferentes às vidas palestinianas. Os cidadãos palestinianos de Israel são especialmente perseguidos e silenciados pelas autoridades do Estado e por membros da maioria judaica. Entendemos que é justamente esta situação de repressão, intimidação e perseguição política que impede muitos dos que partilham das nossas posições de se juntarem aos apelos de israelitas de todo o mundo para que se ponha termo ao genocídio. Por estas razões, é actualmente impossível qualquer mudança a partir de dentro do país.

O governo israelita acusa de anti-semitismo qualquer pessoa que apele ao cessar-fogo ou a sanções contra Israel. Esta é a estratégia israelita de evitar a crítica. No entanto, apelar e agir contra a limpeza étnica não é contra os judeus: é pela humanidade.

Foi no pós-holocausto que judeus proeminentes por todo o mundo, seguidos do Estado de Israel, assumiram um papel central na formulação da Convenção para a Prevenção e Repressão do Crime de Genocídio (1951). O princípio orientador era o de "Nunca Mais". Uma das consequências foi a criação do Tribunal Internacional de Justiça (TIJ) e do Tribunal Penal Internacional (TPI) — estas instituições devem ser protegidas!

A cada dia que passa estamos mais longe da possibilidade de um horizonte de acordo internacional e de reconciliação, bem como de um futuro no qual todos os povos do Médio Oriente possam viver em segurança. Alcançar estes resultados necessários requererá longos processos de reconciliação que, esperamos, mudarão o presente rumo.

A inexistência de uma verdadeira pressão internacional sobre Israel, a continuação do fornecimento de armas e de parcerias económicas e de segurança, a cooperação científica e cultural leva a maioria dos israelitas a acreditar que as políticas desumanas de Israel têm apoio internacional e são aceitáveis. Líderes de muitos países declaram repetidamente o seu repúdio, condenando verbalmente as acções de Israel. No entanto, sem acção concreta e tangível, nada mudará. Condenações sem o respaldo de acções com determinação são superficiais e inconsequentes.

Pelo nosso futuro e pelo futuro de todos os habitantes da Palestina, Israel e Líbano, instamos o Governo português e a sociedade civil a exercer a pressão necessária sobre Israel e sobre os países que lhe fornecem armas letais, para que se possa garantir um cessar-fogo imediato e o fim de todos os crimes de guerra e crimes contra a humanidade.

Avital Barak Curadora e investigadora do CineLab do Ifilnova - Instituto de Filosofia da Universidade Nova

Adva Selzer Professora e historiadora

Niva Grunzweig Gestora de projecto, desenvolvimento organizacional e recursos humanos

Avi Mograbi Realizador de cinema

Moshe Behar Professor universitário de Estados Árabes e do Médio Oriente