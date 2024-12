Ano velho, ano novo, peixe e vinhos sobre a mesa

Como relaxar

Natal saboreado, Natal arrumado. Venha um 2025 fresco e fofo, ainda que tão fértil em projectos de auto-renovação como em optimismos ilusórios. É que se há quem acredite na versão romântica da folha em branco para ditar recomeços, outros dizem que não é bem assim.

A olhar para dentro, mas a dar protagonismo ao mar que anda lá fora, temos a renovada Fortaleza do Guincho que "quer parecer-se mais com uma casa do que com um castelo". E também um hammam numa colina de Lisboa a lembrar outras paragens e um hotel para escalar em Porto de Mós.

Por onde andar

Na recta final do ano velho, há holofotes apontados à fotografia de Nicholas Nixon, ao cinema de Jean Painlevé, às artes em palco que vão dos Clérigos a Monchique e a mais uns passeios em família. Isto sem esquecer os réveillons que se espalham pelo país (Porto e Madeira são dois dos exemplos no cardápio de festas).

No mapa vêm ainda as coordenadas do Turismo Fora d’Horas e uma rota para descobrir com o nariz.

Lá fora, acompanhamos Sandra Silva Costa numa viagem ao cantão de Friburgo (Suíça) – com direito a festas, queijos, chocolate e Désalpe – e Sousa Ribeiro numa visita à cidade-museu de Guadix (Espanha).

O que comer

Carapau de escabeche, tártaro de sarrajão, caldeirada de peixe-porco, torricado de faneca. Com a mesa natalícia ainda às voltas no palato, vale a pena enveredar por estas receitas de peixes populares, saborosas, muito fáceis de executar em casa e em conta, cortesia do chef Arnaldo Azevedo.

Pela ementa passam também a cozinha cheia de Karater do chef georgiano Guram Baghdoshvili, o toque paulistano do Cantaloup e estes quatro restaurantes que são embaixadas dos Vinhos Verdes, tudo em Lisboa.

O que beber

Com os vinhos a acertar o passo, vamos de Monção a Melgaço no encalço do alvarinho. Em Valongo, temos um passeio pela história da vinha em Sobrado e pela evolução do próprio vinho verde. Guimarães contribui com a adega de espírito boutique da Quinta dos Encados, um projecto familiar que nasceu sem pressa de crescer.

Mais notas dignas de prova? Uma série de brancos que se bebem durante todo o ano, duas novidades de Távora-Varosa e os vinhos que ficam a matar com os peixes da época.

O que ver

À pergunta "O que é um hotel?", a RTP2 responde com uma série documental que dá a volta aos hotéis de Portugal abraçando a sua "esfera íntima e pessoal".

Jurado n.º 2 – que Luís Miguel Oliveira descreve como "um gigantesco filme" de Clint Eastwood – e a segunda temporada de Squid Game são outros dos destaques na grelha do pequeno ecrã.

Aos cinemas chegam Aqui, um melodrama de Robert Zemeckis com Tom Hanks e Robin Wright, e O Barco do Amor, comédia de Bruno Podalydès, entre outros filmes.

O que ler

O centenário do nascimento do poeta Alexandre O’Neill é uma boa oportunidade para (re)descobrir o seu legado, quer através dos escritos, quer em manifestações culturais que o evocam, como esta exposição na Biblioteca Nacional.

Olhos D’Água e Canção para Ninar Menino Grande, ambos de Conceição Evaristo, Desfile de Rachel Cusk, O Casal Feliz de Naoise Dolan e Rombo de Esther Kinsky são outras das boas leituras na estante, que traz mais novidades aqui.

Pedro Boucherie Mendes conta-nos como foi A Década Prodigiosa – Crescer em Portugal nos Anos 80, livro que começou com a ideia de fazer uma espécie de homenagem a Miguel Esteves Cardoso e a Herman José e se transformou numa descrição "alargadíssima" do que foi crescer no Portugal de então.

Para as crianças de agora ficam duas histórias de Natal, com desenhos bonitos e o brilho que se quer. Vão sempre a tempo.

