Três mortos após despiste de autocarro na Noruega

Pelo menos três pessoas morreram esta quinta-feira, 26 de Dezembro, na cidade de Hadsel, na Noruega, depois de o autocarro em que viajavam se ter despistado e caído num lago gelado.

O acidente ocorreu pelas 13h30 locais (12h30 em Portugal continental), em Hadsel, na região de Nordland (Norte do país). As autoridades norueguesas avançam que o autocarro transportaria 58 pessoas no momento do despiste, muitas delas de nacionalidade estrangeira, que viajavam de Narvik com destino a Lofoten.

Em comunicado, as forças de segurança da região adiantam que o veículo saiu da estrada e acabou por cair num lago gelado, ficando parcialmente submerso. Além de três mortes, há a registar quatro feridos graves, entretanto transportados para um hospital próximo.

De acordo com o canal estatal norueguês NRK, todos os outros passageiros terão sido retirados do veículo em segurança.

Bent Are Eilertsen, chefe da polícia de Nordland, revela ainda que a comunicação com os familiares das vítimas está a ser dificultada pela "ausência de uma lista de passageiros e pelo facto de existirem passageiros de várias nacionalidades".

"Sabemos muito pouco, além de que o autocarro se despistou e saiu da estrada. Parte da dianteira está dentro de água", acrescentou, citado pelo NRK.