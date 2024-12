Rússia tenta afastar especulação sobre queda de avião no Cazaquistão

Depois da queda nesta quarta-feira de um avião que voava de Bacu, capital do Azerbaijão, para a cidade russa de Grozny, a Rússia quer agora afastar a especulação sobre o que poderá ter causado o acidente, que aconteceu no Sudoeste do Cazaquistão, face à divulgação de vídeos por blogs militares russos que mostram buracos na fuselagem da aeronave. Ao todo, 38 pessoas morreram na queda, sendo que 29 pessoas terão sobrevivido.

Numa conferência de imprensa realizada em Moscovo, o porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov, pediu esta quinta-feira para que se esperasse pelo resultado das investigações realizadas pelas autoridades cazaques.

"Está actualmente a decorrer uma investigação e qualquer acidente de aviação deve ser investigado pelas autoridades aeronáuticas especializadas. Temos de aguardar a conclusão deste inquérito", afirmou Peskov, acrescentando que "seria incorrecto formular hipóteses antes do final do inquérito".

"E, como é óbvio, não o podemos fazer, e ninguém o deve fazer", disse ainda.

No lado cazaque, o presidente do Senado do país, Maulen Ashimbayev, pediu também que se evite especular sobre o que poderá ter acontecido ao avião, que caiu perto da cidade de Aktau, no Sudoeste do Cazaquistão.

"Trata-se de especulações e afirmações sem fundamento. É errado divulgar tais afirmações, é pouco ético e é um indicador de que certas pessoas querem obter certos dividendos para si próprias nesta situação", disse.

O avião, um Embraer 190 da companhia aérea Azerbaijani Airlines, tinha tentado aterrar duas vezes em Grozny, que estava sob nevoeiro cerrado. À terceira tentativa, conta um dos passageiros, citado pela BBC após uma entrevista à televisão russa, "algo explodiu... Uma parte da fuselagem do avião tinha explodido".

Num vídeo divulgado pelo blog militar russo Fighterbomber, que segundo o The Guardian pertence ao capitão russo Ilya Tumanov, vêem-se buracos na fuselagem do avião, sendo que o blogger afirma que é improvável que o avião tenha caído devido a uma colisão com pássaros.

Já o blogger militar pró-russo Yuri Podolyaka afirmou no Telegram que concordava com os relatos de que os danos visíveis no vídeo partilhado pelo Fighterbomber "sugerem que a aeronave foi acidentalmente atingida por um míssil terra-ar".

"Parece muito provável que o avião tenha sido apanhado sob o reflexo de outro ataque a Grozny", afirmou ainda.

Andriy Kovalenko, chefe do Centro de Combate à Desinformação do Conselho de Segurança e Defesa Nacional da Ucrânia, criticou também a actuação das autoridades, afirmando que a queda do avião terá sido causada por um míssil russo.

"Esta manhã, um avião Embraer 190 de uma companhia aérea azeri, que voava de Bacu para Grozny, foi abatido por um sistema de defesa aérea russo", afirmou Kovalenko, numa publicação na rede social X, acrescentando: "No entanto, admitir este facto é incómodo para todos, pelo que serão feitos esforços para encobrir o facto, até mesmo os buracos nas partes restantes do avião".