Polícias sírios mortos em emboscada no interior do país em noite de recolher obrigatório

Catorze membros da polícia síria foram mortos numa "emboscada" das forças leais ao governo deposto na zona rural de Tartous, informou o executivo de transição na madrugada desta quinta-feira, 26 de Dezembro. O novo ministro do Interior da Síria disse no Telegram que dez polícias também ficaram feridos no que apelidou de "remanescentes" do governo de Assad em Tartous, prometendo reprimir "qualquer um que se atreva a minar a segurança da Síria ou a pôr em perigo a vida dos seus cidadãos".

A polícia síria tinha imposto um recolher obrigatório durante a noite na cidade de Homs, segundo os meios de comunicação social estatais, depois da ocorrência de distúrbios e manifestações lideradas por membros das comunidades religiosas muçulmanas minoritárias alauita e xiita. Alguns residentes afirmaram que as manifestações estavam relacionadas com a pressão e a violência dos últimos dias contra os membros da minoria alauita, uma seita há muito vista como leal a Assad, que foi derrubado pelos rebeldes islamistas sunitas a 8 de Dezembro.

Os porta-vozes da nova administração síria, liderada pelo grupo Hayat Tahrir al-Sham (HTS), antigo afiliado da Al-Qaeda, não responderam imediatamente aos pedidos de comentários sobre o recolher obrigatório. Os meios de comunicação social estatais afirmaram que o recolher obrigatório foi imposto por uma noite, das 18h até às 8 horas da manhã de quinta-feira. Os novos líderes do país prometeram repetidamente proteger os grupos religiosos minoritários, que receiam que os antigos rebeldes, agora sob controlo, possam tentar impor uma forma conservadora de governo islâmico.

Também se realizaram pequenas manifestações noutras zonas da costa síria, onde vive a maior parte da minoria alauita do país, incluindo em Tartous. As manifestações ocorreram na altura em que um vídeo não datado circulou nas redes sociais mostrando um incêndio no interior de um santuário alauita na cidade de Alepo, com homens armados a passear no interior e a posar perto de corpos humanos.

O Ministério do Interior afirmou, na sua conta oficial do Telegram, que o vídeo remonta à ofensiva rebelde em Alepo, no final de Novembro, e que a violência foi perpetrada por grupos desconhecidos. O ministério também disse que alguns membros do antigo regime atacaram as forças do ministério do interior na área costeira da Síria na quarta-feira, deixando vários mortos e feridos.