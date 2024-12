Polícia finlandesa abre investigação à sabotagem de cabos eléctricos submarinos

A reparação do interconector Estlink 2, de 170 quilómetros, levará meses e a interrupção poderá causar uma situação de tensão no fornecimento de electricidade durante o Inverno.

A polícia finlandesa está a investigar se um navio estrangeiro esteve envolvido nos danos sofridos por um cabo eléctrico submarino que liga a Finlândia à Estónia, na sequência de uma falha súbita na quarta-feira, 25 de Dezembro, informou a polícia na quinta-feira.

Tanto o Governo finlandês como o Governo estónio realizarão reuniões extraordinárias na quinta-feira, 26, para avaliar a situação, afirmaram em declarações separadas.

Os países do mar Báltico estão em alerta máximo para potenciais actos de sabotagem na sequência de uma série de cortes de cabos eléctricos, ligações de telecomunicações e gasodutos desde 2022, embora o equipamento submarino também esteja sujeito a avarias técnicas e acidentes.

A reparação do interconector Estlink 2, de 170 quilómetros, levará meses e a interrupção poderá causar uma situação de tensão no fornecimento de electricidade durante o Inverno, afirmou o operador Fingrid em comunicado.

O primeiro-ministro da Estónia, Kristen Michal, manteve-se em contacto directo com os seus colegas da região nórdica e báltica, afirmou o governante numa publicação no X. A interrupção da Estlink 2, de 658 megawatts (MW), começou às 12h de quarta-feira (hora local), deixando apenas a Estlink 1, de 358MW, em funcionamento entre os dois países, informou o operador Fingrid.

"A polícia, em cooperação com a Guarda de Fronteiras e outras autoridades, está a investigar a cadeia de acontecimentos do incidente", afirmou a polícia finlandesa num comunicado. Os investigadores estavam a investigar o papel potencial de um navio estrangeiro, disse a polícia sem nomear o navio. A polícia sueca está, entretanto, a conduzir uma investigação sobre a ruptura, no mês passado, de dois cabos de telecomunicações do Mar Báltico, num incidente que o ministro alemão da Defesa, Boris Pistorius, disse presumir ter sido causado por sabotagem.

Por outro lado, a polícia finlandesa continua a investigar os danos causados no ano passado ao gasoduto Balticconnector, que liga a Finlândia à Estónia, bem como a vários cabos de telecomunicações, tendo afirmado que estes foram provavelmente causados por um navio que arrastou a âncora. Em 2022, os gasodutos Nord Stream, entre a Rússia e a Alemanha, que correm ao longo do leito marinho nas mesmas águas, foram rebentados, num caso que ainda está a ser investigado pela Alemanha.