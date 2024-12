Corpo encontrado no trem de aterragem de avião depois de voo aterrar no Havai

Um corpo foi encontrado no trem de aterragem de um avião da United Airlines, depois de a aeronave ter chegado à ilha havaiana de Maui na terça-feira.

O corpo foi descoberto num dos compartimentos que albergam o trem de aterragem do avião quando o voo 202 da United, proveniente do aeroporto internacional de Chicago O'Hare, aterrou no aeroporto de Kahului na tarde de terça-feira, segundo informou a companhia aérea. Não foram fornecidos mais pormenores sobre a vítima.

"O trem de aterragem só é acessível a partir do exterior da aeronave. Neste momento, não é claro como ou quando a pessoa lá entrou", afirmou a United, dizendo ainda que estava a colaborar com as autoridades na investigação.

A Federal Aviation Administration, regulador da aviação norte-americana, não respondeu a um pedido de comentário sobre o acidente. Os passageiros clandestinos que viajam no trem de aterragem têm, depois da descolagem, de enfrentar temperaturas que podem descer até aos 50ºC graus negativos e existe o risco de morrer de hipotermia ou de falta de oxigénio já que as condições nesta zona não climatizada são muito diferentes das da cabine.

É uma zona que não é nem aquecida nem pressurizada. Em viagens aéreas de longa distância, em que os aviões atingem maiores altitudes, os passageiros clandestinos podem ter de enfrentar 60ºC negativos, a temperatura média anual registada nas partes mais frias da Antárctida.

Embora a taxa de mortalidade dos passageiros que tentam chegar a outros países desta forma seja elevada, algumas pessoas sobreviveram à viagem. No ano passado, uma pessoa foi encontrada viva no compartimento do trem de aterragem de um avião de uma transportadora argelina em Paris. Em Janeiro de 2022, um passageiro clandestino foi descoberto com vida na secção das rodas sob a parte dianteira de um avião de carga da Cargolux que chegou ao aeroporto Schiphol, em Amesterdão, vindo de África.