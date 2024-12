Edgar Davids quer requalificar campos em zonas desfavorecidas — o próximo é em Lisboa

Projecto do ex-futebolista neerlandês intitulado Parc des Rêves chega a Portugal. O atleta quer materializar os sonhos e inspirar mudanças sociais, em parceria com a Fundação Sporting.

A pouco mais de 100 metros do Centro de Artes e Formação do Bairro da Cruz Vermelha (CAF-BCV), em Lisboa, onde crianças e jovens do Alto do Lumiar ocupam os seus tempos livres, será requalificado um campo desportivo, no âmbito de um projecto criado por Edgar Davids. O ex-futebolista de 51 anos tem estado a acompanhar de perto o processo — primeiro, vão demolir o campo que lá existe e, depois, colocar um novo, com todas as condições necessárias para que os mais novos se “desenvolvam através do desporto” e para que a sua “comunidade se aproxime”, declara ao PÚBLICO. Chama-se Parc des Rêves, que significa Parque dos Sonhos em português.