Vem aí 2025 e logo teremos uma “folha em branco para recomeçar”, pensamos nós

O Ano Novo aproxima-se. Jantares e festas entre amigos ou família, champanhe, roupa interior de cor simbólica e 12 passas — para a maioria, a passagem de ano é vivida com entusiasmo. E quando a contagem decrescente termina e os nossos olhos estão postos no início do fogo-de-artifício, a expectativa do imaginário colectivo é apenas uma: que os 12 meses seguintes sejam melhores do que aqueles que passaram. Mas importa reflectir: que magia há nessa noite, para acreditarmos que “tudo vai mudar”? Ao PÚBLICO, as psicólogas Liliana Dias e Teresa Espassandim dão algumas respostas sobre as expectativas associadas a este momento.

