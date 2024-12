Quatro dicas para não perder a cabeça nos saldos que se aproximam

É uma tradição quase tão longa como a de comer bacalhau na noite da consoada. Finda-se o Natal e começam os saldos de Inverno, com produtos desde vestuário a electrodomésticos a preços mais apetecíveis. E a data também não foi escolhida ao acaso. Nesta altura, o consumidor ainda tem alguma disponibilidade financeira e até algumas devoluções e trocas para fazer de prendas que recebeu por estes dias.

Mas para que aproveite os melhores descontos sem se deixar enganar é preciso fazer o trabalho de casa: comparar preços, fazer uma lista do que realmente precisa e saber quais são os seus direitos é essencial. O PÚBLICO preparou-lhe um pequeno guia para fazer compras responsáveis nas próximas semanas.

Monitorize os preços

É importante reservar algum tempo, e com alguma antecedência, para monitorizar as variações de preços dos produtos em que está interessado. Confira se o valor que vai pagar é mesmo um desconto ou não. E mesmo que precise do produto, deve ponderar e procurar outras lojas que possam vendê-lo a preços mais baixos ou com condições mais vantajosas.

Por vezes, as marcas aumentam os preços para poderem anunciar um desconto maior, ainda que, legalmente, não o possam fazer. Para anunciar uma promoção, é obrigatório considerar o preço mais baixo nos 30 dias anteriores e baixar o valor relativamente a esse preço, mas nem sempre esta regra é cumprida.

Para o caso de não ter ido a tempo de fazer esta análise, existem ferramentas que o podem ajudar a verificar a realidade por trás destas promoções, como o comparador de preços disponível no site da Deco (mas existem outros). O consumidor pode colocar o link directo para o artigo, ou pesquisar pelo nome do mesmo, tendo acesso ao registo do preço ao longo do tempo, assim como do seu custo noutras lojas.

Também deve lembrar-se que algumas lojas prometem igualar o valor do artigo ao preço mais baixo que o cliente encontrar no mercado, o que pode permitir ao comprador adquirir o artigo que desejava na loja mais conveniente.

Desconfie de preços demasiado bons

Quando a esmola é grande, o pobre desconfia. É preciso prestar atenção redobrada quando as promoções parecem “demasiado boas para serem verdade” porque pode estar perante uma burla ou uma tentativa de phishing destinadas a roubar informações pessoais ou dados bancários. A Deco Proteste avisa que se tenha especial atenção ao método de pagamento utilizado e recomenda o MBWay ou referência bancária como método de preferência, para evitar o roubo de dados mais sensíveis.

Ainda sobre a possibilidade de ocorrência de burlas: ao fazer compras online tenha atenção e verifique se o site em que está a navegar é verdadeiro e a segurança que lhe é fornecida durante o pagamento. Todos os websites possuem antes do endereço a sigla http, referente ao protocolo de transferência que possibilita que o conteúdo e dados disponíveis no site sejam visíveis. No caso de uma página possuir algum nível de encriptação, à sigla apresentada acresce um s (https).

Esteja atento às devoluções

Outra coisa a ter em conta é a janela de tempo que tem para fazer devoluções de um artigo que lhe foi oferecido ou que ainda vai adquirir. Se a compra for feita online, tem 14 dias para fazer a devolução mesmo que a peça ou produto não apresente nenhum defeito. Numa loja física, o comerciante não é obrigado a aceitar a devolução, mas há excepções, como quando há um claro defeito no produto. No entanto, já são várias as lojas que aceitam devolução de produtos sem que o consumidor tenha que apresentar uma razão para a desistência da compra, como é o caso de algumas lojas de roupa.

Além disso, é cada vez mais comum que as compras feitas na época natalícia tenham um período de devolução mais alargado, pelo menos até ao início de Janeiro. Procure saber que regras vigoram em cada loja antes de tentar fazer devoluções.

E outras dicas...

Faça sempre uma lista dos produtos que pretende adquirir e não se desvie dela. Guarde sempre os recibos e as garantias dos produtos que adquire (no caso de ser um bem electrónico) e, comprando online ou em loja, verifique se o produto que vai levar para casa está em bom estado.