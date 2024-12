Do Natal ao Ano Novo, que cuidados devo ter com a pele

Se há um Natal imaginado que é o passado em família, tal não significa que além do que se vestiu na noite de consoada e no dia de ontem, não se tenha tido o cuidado de se maquilhar, já que esta não está circunscrita a eventos fora de casa. No entanto, aproxima-se uma noite que é de festa e pode ser de glamour, altura ideal para encher o rosto de cor.

Que cuidados devemos ter com a pele nesta altura do ano? "O cuidado começa com uma boa limpeza", responde David Valverde, médico especialista em medicina estética e cosmética. "Ter o cuidado de desmaquilhar e limpar a pele devidamente, sem produtos agressivos, garante que ela se mantém equilibrada durante toda a época festiva", reforça Sofia Cunha, especialista em skincare.

Sugestões de maquilhagem

Tudo vai depender da personalidade de cada pessoa e a maquilhagem pode ir da mais discreta à mais brilhante. "A ideia é que nos sintamos bem", resume Sofia Cunha, especialista em skincare da Lancôme. Por exemplo, para quem gosta de destacar os olhos, pode fazê-lo com um lápis colorido; se são os lábios, substituir o batom de cor neutra para um encarnado, sugere. "Normalmente, na passagem de ano arrojamos um pouco mais e arriscamos mais no brilho", continua e a maquilhagem tem de ter durabilidade, uma vez que vai ser usada numa noite comprida e em ambientes que podem ir dos abafados ao frio da rua.

"A melhor sugestão é apostar numa boa preparação de pele com tratamento, aplicar um primer, usar uma base com maior cobertura e durabilidade e selar tudo com um pó fixador", indica. Para a formadora, os básicos para uma maquilhagem, seja de festa ou do dia-a-dia, porque podem ser utilizados de diferentes formas, são: base, corrector, pó fixador solto ou compacto, blush, lápis de olhos preto ou castanho (com que pode delinear ou esfumar as pálpebas), uma sombra com brilho e um batom colorido (dependendo do tom, este pode substituir o blush quando usado nas maçãs do rosto). "Com estes produtos, conseguimos fazer looks diferentes e arrojados também", declara.

Cuidar da pele em dias festivos

"Os dias festivos podem ser bastante exigentes para a pele, devido ao cansaço acumulado, à exposição a diferentes ambientes e ao uso prolongado de maquilhagem", começa por lembrar o médico David Valverde, com clínica epónima, em Lisboa. O cuidado começa com uma "boa limpeza no final do dia, removendo maquilhagem e impurezas para que a pele possa respirar e regenerar durante a noite". Também Sofia Cunha aposta na limpeza: "É muito importante ter o cuidado de desmaquilhar e limpar a pele devidamente, sem produtos agressivos, garantindo que se mantém equilibrada durante toda a época festiva."

Antes de ir par a cama, deve hidratar-se "profundamente a pele, utilizando produtos ricos em ingredientes como ácido hialurónico, que ajudam a reter a humidade. Uma boa máscara calmante pode também ser uma excelente aliada para recuperar a luminosidade e suavidade da pele. Por fim, dormir o máximo de horas possível é essencial para que a pele se regenere adequadamente, mesmo após dias prolongados", recomenda o especialista em medicina estética.

Cuidar da pele em dias frios

O frio pode ser agressivo para a pele, tornando-a mais seca e sensível, pois reduz a produção de óleos naturais que ajudam a protegê-la. "Para minimizar estes efeitos, é fundamental utilizar cremes hidratantes mais ricos e nutritivos, que criem uma barreira protectora contra o clima", recomenda David Valverde, que defende o uso de protector solar diariamente, mesmo de Inverno.

Por causa da maquilhagem, Sofia Cunha acrescenta à hidratação o cuidado com a pele dos olhos, que é "sensível e sofre bastante no Inverno com o vento frio", nota. Para isso recomenda o uso de um tónico hidratante, um sérum e um creme, que "ajuda a reforçar a hidratação e com camadas finas não deixa um aspecto pesado, antes pelo contrário, deixa a pele com um ar muito mais saudável e aumenta a durabilidade da maquilhagem".

Além do rosto, áreas como os lábios e as mãos também requerem cuidados, existem bálsamos e cremes indicados para prevenir o aparecimento de cieiro ou frieiras, respectivamente, sublinha David Valverde, acrescentando que também os duches quentes prolongados devem ser evitados, já que "a água quente pode agravar a secura da pele".

Outros inimigos da pele: comer e beber

A alimentação e o consumo de álcool têm impacto na saúde da pele. "O vinho, em particular, pode causar desidratação, contribuindo para a perda de elasticidade e para a aparência fatigada da pele. É importante moderar o consumo e compensar com uma boa ingestão de água", recomenda o especialista da Valverde Clinic. Dormir com uma máscara hidratante é a sugestão de Sofia Cunha.

A especialista em skincare admite que nesta época é difícil, mas que é possível evitar alimentos que façam mal à pele, por exemplo, há quem saiba que quando leva determinado chocolate à boca, rapidamente o seu consumo se reflecte no rosto, com o aparecimento de uma borbulha. "Quem tiver tendência a acne, evite abusar dos frutos secos e do chocolate, quem tem uma pele muito sensível deve evitar comidas excessivamente picantes. É sempre relativo, mas no geral, devemos tentar minimizar o impacto que a alimentação possa ter na nossa pele", diz a especialista.

"Optar por uma dieta rica em antioxidantes, incluindo frutas e vegetais como frutos vermelhos, abacate e espinafres, ajuda a proteger a pele promovendo uma aparência mais saudável e luminosa", propõe David Valverde. E manter as rotinas, acrescenta Sofia Cunha, reconhecendo que não é fácil nesta altura do ano.

Novidades para o próximo ano

O stress, a radiação solar e a poluição são os principais inimigos da pele e do seu envelhecimento, por isso, a indústria aposta nos tratamentos antienvelhecimento. Uma aposta que se mantém, em 2025, nos cuidados com a barreira da pele, avança Sofia Cunha, acrescentando que "outra tendência que tem vindo a ganhar popularidade e vai continuar" são a melhoria dos princípios activos que ajudam a regenerar a pele.

A especialista da Lancôme realça a "tendência mais recente de minimalismo" das rotinas no cuidado do rosto. "A tendência de sete a oito passos de skincare por rotina cai em desuso e cresce a aposta em produtos multifuncionais e rotinas práticas e altamente eficazes", ou seja, juntar num mesmo produto uma série de valências que podem ir da hidratação à protecção solar.

No próximo ano, a beleza "continuará a ir além da cosmética e perfumaria e será ainda mais ampliada pela vertente de wellness e procura por soluções mais holísticas, que passam também pela suplementação, nutrição e bem-estar emocional", prevê Marta Lousada, responsável pela área digital da Perfumes & Companhia.

A responsável reforça que, embora "a população portuguesa esteja envelhecida", está disponível para adoptar novos hábitos que vão do consumo de produtos, inclusivé os tecnológicos, à forma como os adquirem, adoptando novos hábitos, por exemplo, a compra online. Marta Lousada dá como exemplo a última Black Friday, houve um crescimento de 67% do valor transaccionado comparativamente ao ano anterior, "tendo o peso do canal online passado de 20% em 2023, para 27% em 2024, segundo dados da SIBS".