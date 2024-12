Famosos lamentam a morte de Ney Latorraca: “Pessoa mais engraçada que já conheci”

Amigos e pessoas famosas recorreram às redes sociais, na manhã desta quinta-feira, para lamentar a morte do actor Ney Latorraca, aos 80 anos, após ter tido uma sépsis pulmonar na decorrência de um cancro na próstata.

A informação da morte foi confirmada à Folha pela Clínica São Vicente, no Rio de Janeiro, onde ele estava internado.

“Recebemos com profundo pesar a notícia do falecimento de Ney. Sua partida deixa uma lacuna imensurável na cultura brasileira. Ney encantou gerações com seu talento e carisma, tornando-se um ícone inesquecível”, escreveu a jornalista e actriz Ana Maria Braga.

“Todos os aplausos para o imenso Ney Latorraca. Foram tantos personagens incríveis e inesquecíveis no cinema, na TV e no teatro. Entre tantos nessa galeria, protagonizou junto ao Nanini o maior sucesso teatro brasileiro: O Mistério da Irma Vap”, escreveu o actor Mouhamed Harfouch (o Pérsio da telenovela Amor à Vida, actualmente em reposição na TV Globo Portugal).

“Acho que Ney foi a pessoa mais engraçada que já conheci. Descanse em paz”, escreveu o actor Marcelo Médici, o Dr. Castilho da novela Alto Astral (2014/15). “Ney amado”, foi o que escreveu o amigo e actor Enrique Diaz, o coronel Firmino em Renascer (2024).

“Dizer o quê dessa grande trajectória, desse grande companheiro? Actor de muitos recursos. Um talento que, nós actores, sempre conhecemos, sempre soubemos. Essa notícia dá uma sacudida em toda nossa turma. Ele era grande, gigante entre nós”, afirmou o reconhecido actor Tony Ramos.

“Descanse em paz, Neyla. Imagine o quanto nós rimos”, publicou a jornalista Astrid Fontenelle com uma foto ao lado dele.

O actor e realizador Marcelo Serrado também lamentou. “Quando se vai um artista como Ney se vai um pouco de todos nós! Um dia triste, porém, o céu vai se encher de alegria.”

Exclusivo PÚBLICO/Folha de S. Paulo