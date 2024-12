Cuidado, o pessimismo é contagioso

Numa loja, uma senhora vê uma mãe com o bebé ao colo, dá-lhe os parabéns, mas acrescenta rapidamente que este não é propriamente um mundo para o qual se traga uma criança! A avó destas Birras escuta a conversa e desata a protestar! Dias depois, quando gravou este episódio, ainda estava em modo birrento – será que as pessoas sabem que há cem anos as crianças trabalhavam em minas, morriam de uma gripe, tinham uma forte probabilidade de passar fome e de ficarem órfãs ainda meninos? Pois é, lucidez precisa-se, porque o pessimismo é contagioso e só leva ao cruzar de braços.

Em vésperas de um ano novo, falamos do que podemos fazer para ajudar os nossos filhos a serem gratos por terem nascido num país em paz, mas também conscientes da responsabilidade que lhes cabe em tornar esta terra num lugar melhor para todos. E isso só vai acontecer se guardarmos em nós a alegria e o optimismo. Feliz 2025.

