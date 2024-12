Um quarto trimestre igual ao de 2023 colocaria o excedente anual em 1%

Excedente até ao final de Setembro estava em níveis próximos ao valor do ano passado. No entanto, mexidas nas pensões, salários e IRS podem levar a um quarto trimestre com défice maior.

Mesmo se as contas públicas portuguesas viessem a registar nos últimos três meses deste ano o mesmo défice de 1,4% em que incorreram em igual período do ano passado, o excedente orçamental no total de 2024 não baixaria de 1% do PIB, um resultado que revela a margem considerável de que o Governo dispõe para, mesmo com o acréscimo de despesas com salários e pensões que assumiu no final do ano, atingir a meta de 0,4% que definiu para o saldo orçamental.