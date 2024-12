Sporting despede-se de João Pereira e agenda anúncio de novo treinador

O Sporting anunciou nesta quarta-feira, através das redes sociais, a saída de João Pereira, tendo já marcado para quinta-feira de manhã a apresentação do novo treinador, que tudo indica que será Rui Borges, até agora técnico do Vitória SC.

"Um leão para sempre. Obrigado, João Pereira", escreveram os "leões" numa publicação na rede social X, sem adiantarem detalhes sobre o futuro do até agora treinador da equipa principal e antes técnico da equipa B do Sporting.

Um Leão para sempre.



Obrigado, João Pereira ?? pic.twitter.com/KhxhqwIdqk — Sporting CP (@SportingCP) December 25, 2024

As movimentações dos últimos dias colocam Rui Borges ao leme da equipa principal de futebol, numa semana que culminará com o derby diante do Benfica, no domingo, a contar para o campeonato. Um jogo que poderá permitir ao Sporting voltar a ultrapassar o rival na frente da prova.

Nesse sentido, os "leões" já fizeram saber que o novo treinador será apresentado a partir das 9h00 de quinta-feira, no Estádio José Alvalade, orientando já o treino da tarde.