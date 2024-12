Rui Borges confirmado no Sporting com olhos no derby

Treinador de 43 anos assinou um contrato válido por época e meia. “Leões” pagam 4,1 milhões de euros ao Vitória SC. Jogo com o Benfica é o primeiro teste de fogo, no domingo.

É oficial: na manhã desta quinta-feira, Rui Borges foi anunciado como novo treinador do Sporting, interrompendo um miniciclo de João Pereira que redundou numa aposta falhada da direcção do clube. Um mês e meio depois de ter sido anunciado como o sucessor natural de Ruben Amorim, o antigo lateral direito cessou funções, numa decisão que visa estancar a hemorragia que a equipa de futebol tem sofrido.

Foram oito jogos, com um saldo de três vitórias, um empate e quatro derrotas. Em rigor, somente em uma destas ocasiões (no 6-0 imposto ao modesto Amarante, para a Taça de Portugal) a equipa se aproximou minimamente dos patamares de qualidade patenteados até ao momento da transição da equipa técnica – nos restantes jogos, incluindo os dois triunfos (Boavista, por 3-2, e Santa Clara, por 2-1), houve sempre mais sinais de desconfiança do que de retoma.

A derrapagem foi de tal forma comprometedora que o Sporting, com João Pereira ao leme, desbaratou em seis semanas os cinco pontos de vantagem que tinha sobre o rival citadino – e já não estamos a incluir nestas contas o fosso provisório provocado pelo adiamento do jogo com o Nacional. E fê-lo oferecendo de bandeja, ao Benfica, a margem suficiente para a ultrapassagem na antevéspera do Natal.

Este foi o contexto que precipitou a decisão de deixar cair rapidamente um treinador a quem Frederico Varandas, presidente do Sporting, vaticinou um futuro próximo à frente de “um dos clubes mais poderosos da Europa”. Isto foi no dia da apresentação de João Pereira. Mais recentemente, na cerimónia dos prémios Stromp, renovou a confiança no técnico explicando o momento atribulado da equipa com “a onda de lesões” e o “choque emocional” provocado pela saída de Ruben Amorim.

Desde então, o percalço que se seguiu chamou-se Gil Vicente, traduzido num empate em forma de gota de água. Com o clássico diante do Benfica ao virar da esquina e a possibilidade de perder terreno ou emendar a mão, Frederico Varandas optou por uma brusca inflexão de direcção. O percurso do Vitória SC na presente temporada serviu de carta de recomendação e Rui Borges, de 43 anos, acabou por ser o escolhido.

Sporting desembolsa 4,1 milhões de euros

Na quarta-feira, o técnico transmontano reuniu-se com a direcção do Sporting para finalizar o acordo e poder capitalizar o pouquíssimo tempo disponível até ao clássico. Assinou um contrato válido por ano e meio, mas a expectativa em Alvalade é que a sua chegada consiga provocar um efeito positivo imediato na equipa, capaz de traduzir-se numa resposta competente já no domingo à noite (20h30, SportTV).

Se, recentemente, Frederico Varandas considerou "um presente envenenado" o timing e as condições em que o cargo de treinador foi entregue a João Pereira, há sempre o risco de o mesmo raciocínio se aplicar a Rui Borges. Para além de não ter tempo suficiente para trabalhar o jogo com o Benfica, vai ser obrigado a lidar com mais dois encontros de exigência máxima depois do derby: ironicamente, visita Guimarães a 3 de Janeiro, para o campeonato, e enfrenta o FC Porto para a Taça da Liga, no dia 7.

Certo é que a ascensão do treinador transmontano tem sido vertiginosa. De Mirandela, terra-natal, em 2017, saltou para a II Liga época e meia depois e chegou ao principal escalão em 2023, para orientar o Moreirense. O sexto lugar obtido em Moreira de Cónegos foi quanto bastou para suscitar o interesse do vizinho Vitória SC e a tremenda carreira que os vimaranenses estão a fazer, especialmente na Europa, terá validado a escolha do Sporting.

Com Rui Borges, e de acordo com a informação prestada pelo Sporting à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), chegam a Alvalade quatro adjuntos (Tiago Aguiar, Ricardo Chaves, Fernando Alves e José Pedro Meireles), pagando os "leões" ao Vitória SC pela desvinculação da equipa técnica 4,1 milhões de euros. Os contratos são válidos até Junho de 2026 e prorrogáveis por mais um ano.