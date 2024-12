Rui Borges chega ao Sporting: “É o momento certo”

Mais um presente envenenado? Rui Borges, que foi nesta quinta-feira apresentado como novo treinador do Sporting, não pensa assim. "Isso [do presente envenenado] não faz sentido na minha cabeça. É o momento certo, estou muito feliz por estar aqui na luta por todos os títulos, a nossa ambição é acrescentar valor e troféus, é o melhor presente de Natal", declarou Rui Borges, que assinou contrato com o Sporting até 2026.

O transmontano chega do Vitória para ser o terceiro treinador da época dos "leões", depois de Rúben Amorim (que saiu para o Manchester United) e de João Pereira (que só ficou oito jogos no cargo) - o Sporting paga 4,1 milhões de euros aos vitorianos para ficar com Borges e a sua equipa técnica. Antes de dar a palavra ao novo técnico, Frederico Varandas começou por falar do agora ex-treinador a quem não correu bem o "desafio extremamente complicado", e que o próprio presidente "leonino" tinha descrito noutra ocasião como presente envenenado.

"Considerámos que experienciou a lei de Murphy, teve uma onda de lesões que nunca tivemos e arbitragens infelizes. Olhando para trás o principal problema é que o João Pereira não pôde ser o João Pereira. Tinha de se adaptar e fazer com que uma máquina montada continuasse à medida do ex treinador, qualquer outro iria passar por isto", começou por dizer o presidente do Sporting, dizendo depois que João Pereira abdicou de qualquer indemnização pelo despedimento.

Depois, Varandas falou do novo treinador, que disse já estar referenciado há mais de um ano: "Não tenho dúvidas de que o Rui Borges vai ser o Rui Borges, porque assim lhe é permitido, um treinador que já tínhamos no radar há mais de um ano, que subiu a pulso, reconhecemos a sua ideia de jogo, a competência e é um homem que lidera pelo exemplo e que os seus homens o seguem."

Durante a conferência de imprensa em Alvalade, Rui Borges apontou várias vezes à sua condição de homem de Trás-os-Montes (é de Mirandela) para prometer trabalho. "Estou muito feliz, orgulhoso e honrado, têm sido dias intensos e felizes, estou muito ansioso para trabalhar e não tenho dúvidas que o futuro será risonho."

Com João Pereira ao comando, o Sporting ganhou apenas três jogos em oito, perdendo a liderança do campeonato para o Benfica, que será o primeiro jogo com Rui Borges no banco. Para o técnico, o momento em que chega a Alvalade é o momento certo, como seria qualquer outro momento. "Não olho para o momento como delicado, estou muito feliz por representar o campeão nacional, agora que chegámos, queremos é trabalho", reforçou.

O técnico de 43 anos foi confrontado com o 3x4x3 que o Sporting tem utilizado nos últimos cinco anos e se ele está preparado para uma equipa com este perfil táctico. "É muito subjectivo falar em sistemas, tem muitas mutações e dinâmicas diferentes. Isso é uma estrutura no momento inicial", começou por responder Rui Borges, voltando pouco depois ao assunto: "Três centrais? Nós construímos muitas vezes a três, o sistema é muito relativo, o que é importante é fazer os jogadores acreditar nas nossas ideias."