Nuno Espírito Santo mantém Forest em lugar de Champions

Há quatro treinadores portugueses na Premier League inglesa, dois que acabaram de chegar (Vítor Pereira e Ruben Amorim, que se vão defrontar mais logo no Wolverhampton-United), e dois que já fazem parte da mobília, Marco Silva, que vai fazendo o que pode no Fulham (ganhou 1-2 com o Chelsea), e Nuno Espírito Santo (NES), que está a ser a grande surpresa da época, ao dar ao Nottingham Forest um gostinho dos seus melhores tempos.

Ora, com NES ao comando, o clube que já foi mais vezes campeão europeu (duas) do que campeão inglês (uma), vai consolidando o seu lugar entre os primeiros da Premier League. Neste Boxing Day, triunfou em casa sobre o Tottenham por 1-0 e subiu ao terceiro lugar, agora com 34 pontos, ultrapassando à condição o Arsenal (33), que irá receber o Ipswich nesta sexta-feira. Fique em 3.º ou em 4.º no final da 18.ª jornada, esta já está a ser a melhor época do Forest dos últimos 30 anos.

Frente ao caótico Tottenham, que é capaz do melhor e do pior, a equipa de Nottingham fechou a sua vitória logo aos 28’, graças a um golo de Elanga após passe de Gibbs-White. A equipa de NES (e do ex-vimaranense Jota Silva, que entrou na segunda parte) está na sua melhor fase da época, com quatro vitórias consecutivas, sendo que a sua última derrota foi frente ao Manchester City (esta foi a única vitória de Guardiola nos últimos 13 jogos).

Depois de tantas épocas a treinar o Wolverhampton e uma experiência mal sucedida no Tottenham que o levou a um exílio na Arábia Saudita, o técnico português regressou ao futebol inglês para pegar no Forest com a época passada em andamento, consolidando esse trabalho na presente temporada ao mostrar andamento de equipa de topo.

Esta classificação faz lembrar os tempos em que o Forest tinha um dos melhores treinadores do futebol inglês, Brian Clough, com quem foi campeão em 1978, seguindo essa conquista com duas vitórias na Taça dos Campeões Europeus (1979 e 1980). Depois, não voltou a chegar tão alto, passando mais tempo na segunda divisão do que na Premier League – a última classificação de top 3 que teve no primeiro escalão foi em 1995, atrás do campeão Blackburn Rovers e do Manchester United.

NES não foi o único técnico português a brilhar no Boxing Day. Em Stamford Bridge, Marco Silva e o seu Fulham abateram o Chelsea por 1-2. Num duelo 100 por cento londrino, os "blues" chegaram-se à frente logo aos 18', com um golo de Cole Palmer, mas o Fulham conseguiu nivelar o marcador aos 82' por Harry Wilson, antes de concretizar a reviravolta, já durante o tempo de compensação, por Rodrigo Muniz.

Com este triunfo, a equipa de Marco Silva subiu ao 8.º lugar, agora com 28 pontos, a par do Manchester City, enquanto o Chelsea mantém-se no segundo lugar, com 35 pontos, a quatro pontos do Liverpool (39), que tem menos dois jogos disputados.