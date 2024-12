O Manchester City não ganha a ninguém. Isso ainda é notícia?

“Citizens” continuam na sua série terrível, desta vez com um empate com o Everton. Equipa de Guardiola apenas ganhou um dos últimos 13 jogos.

Primeiros 14 jogos do Manchester City em 2024-25: nove vitórias e quatro empates. Nos 13 jogos seguintes, uma vitória, três empates e nove derrotas. Terá mudado de treinador? Terá Pep Guardiola sido substituído por um clone que deixou de saber treinar? E o que aconteceu a Erling Haaland, que nem de penálti marca? Tanto quanto sabemos, a equipa é a mesma e Guardiola não é um clone de si próprio. Mas o colapso épico do City continua, desta vez com um empate com o Everton (1-1) em pleno Etihad.

Ou seja, já não é breaking news ver o City perder pontos na Premier League (e desta vez foi contra o 15.º classificado), mas continua a ser digna de registo a queda da equipa de Guardiola. Só na Premier League, só conseguiu somar cinco pontos em 27 possíveis nas últimas nove jornadas, está num impensável 7.º lugar e pode acabar a jornada do Boxing Day mais abaixo na tabela.

Guardiola deve ter respirado de alívio quando viu Bernardo Silva (o único português em campo dos dois lados) abrir o marcador logo aos 14’, depois de uma assistência de Jeremy Doku. As coisas estavam a correr bem para o City, que parecia dominador e com vontade de golear. Mas, nesta fase, Guardiola não pode dar nada por garantido e, depois de uma fase de maior domínio, sofreu o golo do empate aos 36’.

Doucouré fez o cruzamento, Akanji falhou a intercepção e Ndiaye, com um pontapé acrobático, bateu Ortega. Do nada, os “toffees” chegavam ao empate e isso era o suficiente para deixar o City intranquilo, equipa, treinador e adeptos. Estava tudo a acontecer outra vez.

Nos primeiros minutos da segunda parte, o City voltou a ver um pouco de luz no jogo da sua equipa. Savinho investiu pela direita na direcção da grande área, foi derrubado por Mykolenko e o árbitro assinalou penálti. Avançou Haaland para a marca dos 11 metros, mas o norueguês atirou para a defesa de Jordan Pickford. A bola voltou a ir ter com ele numa segunda vaga e acabou dentro da baliza – mas estava fora-de-jogo e o empate continuou.

Guardiola já estava agarrado aos cabelos que não tinha e a pontapear o relvado a cada momento que a sua equipa não conseguia desfazer o empate. Não só não conseguiu, como esteve perto de sofrer mais uma derrota, num lance em que o Everton atacou em vantagem numérica de quatro para dois, mas, por uma vez no jogo, o City teve sorte.