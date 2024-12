O técnico tinha sido despedido do Sporting de Braga no início desta época.

Daniel Sousa é o novo treinador do Vitória de Guimarães e volta a trabalhar na I Liga portuguesa de futebol após quatro meses e meio sem clube, confirmou nesta quinta-feira o clube vimaranense.

O técnico, de 40 anos, assinou um contrato válido por época e meia com os vitorianos, forçados a encontrarem um novo líder para o plantel face à saída de Rui Borges para o Sporting, informou nesta quinta-feira o presidente do emblema minhoto, António Miguel Cardoso, durante a conferência de imprensa de apresentação.

Natural de Barcelos, Daniel Sousa regressa ao escalão maior para orientar o vizinho e rival do Sporting de Braga, clube que treinou por dois meses, desde o início da época até 11 de Agosto, dia em que foi despedido, minutos após o empate caseiro com o Estrela da Amadora (1-1), para a jornada inaugural do campeonato.

Numa fase em que mantém um diferendo com a SAD "arsenalista" por causa da indemnização associada à rescisão do contrato, o barcelense vai assumir o quarto desafio no escalão maior luso, ao serviço de uma formação que ocupa o sexto posto da I Liga, com 23 pontos, e que está nos oitavos-de-final quer da Taça de Portugal, quer da Liga Conferência.

Adjunto do agora presidente do FC Porto, André Villas-Boas, entre as épocas 2009/10 e 2020/21, na Académica, no FC Porto, no Chelsea, no Tottenham, no Zenit ou no Marselha, Daniel Sousa estreou-se na I Liga em 2022/23 pelo Gil Vicente, tendo guiado o conjunto da cidade em que nasceu ao 13.º lugar.

Sem clube no arranque da época 2023/24, Daniel Sousa ingressou no Arouca após a 11.ª jornada, na 18.ª e última posição da tabela, com seis pontos, e conduziu o emblema da serra da Freita ao sétimo lugar, com 46 pontos no final da temporada.