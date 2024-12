Sexta na TV: de Londres ao faroeste, entre John Williams e um roast a 2024

Boss AC, As Defensoras da Floresta e A Viagem dos Cem Passos também entram nos destaques do dia.

CINEMA

Horizon: Uma Saga Americana - Capítulo 1

TVCine Top, 21h30

Estreado em Cannes, em Maio, é o primeiro capítulo de um épico sobre a conquista do Velho Oeste americano (a segunda parte chegará em Agosto). É realizado por Kevin Costner, que também escreve o argumento com Jon Baird, além de produzir e protagonizar o filme. Sienna Miller, Sam Worthington, Jena Malone, Abbey Lee, Michael Rooker, Danny Huston, Luke Wilson, Isabelle Fuhrman e Jeff Fahey são outros actores elencados no western.

A Viagem dos Cem Passos

RTP2, 23h01

Depois de serem obrigados a deixar a sua Índia natal, os Kadam instalam-se numa pequena e pitoresca aldeia no Sul de França. Eles, que sempre conviveram de perto com todas as subtilezas da culinária, sentem que é o local ideal para abrir um restaurante. Realizada por Lasse Hallström e escrita por Steven Knight, uma comédia gastronómica com Helen Mirren, Om Puri, Manish Dayal e Charlotte Le Bon. É uma adaptação do livro de Richard C. Morais que se tornou um best-seller internacional.

Culpa Tua

Prime Video, streaming

Em estreia, a segunda parte da trilogia que verte para filme os romances Culpados da argentina Mercedes Ron. Tal como o anterior Culpa Minha, tem realização de Domingo González e conta com Nicole Wallace e Gabriel Guevara nos papéis principais. É uma história de amor proibido que se tornou inevitável e que se vai solidificando apesar dos obstáculos. Agora, enfrenta mais provações.

DOCUMENTÁRIOS

As Defensoras da Floresta

RTP2, 16h03

Quatro mulheres que lutam e mobilizam outros para o combate à desflorestação. Eis as protagonistas deste documentário realizado por Floriane Brisotto e Pascal Sarragot, em 2021. Duas são portuguesas: a bióloga Milène Matos, da BioLiving, a chamar a atenção para o eucaliptal excessivo, e a bióloga marinha Raquel Gaspar, da Ocean Alive, atenta aos prados subaquáticos. As outras são Cécilia Sanchez, que dirige o Maya Nut Institute no México, e Daisy Tarrier, fundadora da Envol Vert na Colômbia.

Royal High Street: No Interior de St. James

RTP2, 20h45

No coração de Londres encontra-se a mais posh de todas as ruas britânicas. Tudo tem o selo do luxo na St. James’s Street, sejam vinhos, roupas ou cortes de cabelo. Ostentam preços que são proibitivos para o cidadão comum, mas que não afastam as elites que os procuram – realeza incluída. Este documentário parte à descoberta dos clientes e lojistas que a fazem mover.

MÚSICA

John Williams em Tóquio

Disney+, streaming

Depois d’A Música de John Williams, documentário-retrato do grande compositor da música para cinema – actualmente com 92 anos e sem intenções de sair de cena –, a Disney+ estreia este registo do concerto que marcou o seu regresso ao Japão após uma ausência de 30 anos. Foi em Setembro do ano passado, no Suntory Hall, em Tóquio, à frente da Orquestra Saito Kinen, que dirigiu pela primeira vez.

Bandas sonoras de Super-Homem, Guerra das Estrelas, Harry Potter, A Lista de Schindler e Indiana Jones pautaram o programa. Para o final ficou Tributes! (for Seiji), uma homenagem ao amigo, maestro e co-fundador da orquestra Seiji Ozawa (1935-2024).

AC para os Amigos ao Vivo

RTP2, 2h52

Recordação da passagem de Boss AC pelo Centro Cultural Olga Cadaval (Sintra), em Fevereiro de 2013, motivado pelo álbum que tinha lançado no ano antes, AC para os Amigos, servido pelo single Sexta-feira (bom emprego já). Foi um concerto especial, em que reinventou o espólio e convidou os Shout para o acompanharem.

COMÉDIA

Torching 2024: A Roast of the Year

Netflix, streaming

Estreia. O mestre do roast Jeff Ross é o anfitrião deste especial de comédia onde o grande objectivo é evidenciar causticamente os momentos mais marcantes do ano que agora finda. Está prometida pela Netflix “uma noite de gargalhadas e surpresas selvagens”, com achas atiradas à fogueira de 2024 por um naipe de comediantes convidados em que alinham nomes como Sam Morril, Mark Normand, Ms. Pat, Tim Dillon, Adam Ray, John Stamos ou Hannah Berner.