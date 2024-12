Construtora Alves Ribeiro vence concurso para criar hotel de luxo e comércio no CCB

O Grupo Alves Ribeiro é o vencedor do concurso internacional para a construção de um hotel de luxo, apartamentos turísticos e lojas no Centro Cultural de Belém (CCB), anunciou a entidade esta quinta-feira, numa altura em que a instituição lisboeta está envolta numa trama de polémicas desencadeadas pela exoneração de Francisca Carneiro Fernandes do cargo de presidente do conselho de administração.

O Grupo Pestana e a construtora Alves Ribeiro eram as duas empresas cuja candidatura tinha sido aceite no início deste ano para apresentar propostas de construção dos Módulos 4 e 5 do CCB.

A expectativa da Fundação CCB e do Grupo Alves Ribeiro é de que o contrato entre as partes seja assinado no início do próximo ano, seguindo-se o início dos trabalhos de licenciamento do projecto, cuja conclusão está prevista para 2028, indica um comunicado do CCB.

O projecto CCB New Development 2023 prevê a sub-cessão do direito de superfície para edificação e exploração de hotel e área de comércio, por um período de 65 anos. O projecto foi lançado em Outubro do ano passado e envolve um investimento de cerca de 80 milhões de euros.

A concessão para um hotel e espaço comercial tem como objectivo concluir o projecto original dos arquitectos Vittorio Gregotti e Manuel Salgado, inaugurado em 1993, e dar à Fundação CCB a possibilidade de obter mais recursos financeiros próprios.