As aventuras de Isabel Ruth na terra do cinema e mais além

Se há um rosto que pode servir de emblema do cinema português moderno é o de Isabel Ruth. Esteve no nascimento do Cinema Novo, n’Os Verdes Anos de Paulo Rocha (1963) e, a partir da década de 80, foi uma das actrizes mais recorrentes do cinema português – em filmes de João Botelho, Manoel de Oliveira, Pedro Costa, Teresa Villaverde, Margarida Gil, Sérgio Tréfaut e um longuíssimo etc.

