Termómetros registaram temperaturas máximas acima da média neste Natal

Neste Natal, os termómetros registaram temperaturas máximas acima da média, relativamente aos últimos 30 anos. No dia 25 de Dezembro, a serra da Estrela atingiu cinco a seis graus Celsius acima dos valores médios para a época, assim como em Braga, onde foram atingidos mais sete graus Celsius do que o habitual.

Este aumento foi sentido na generalidade do território com dois a quatro graus Celsius acima da média das temperaturas máximas, havendo destaque para as terras altas, onde o aumento foi mais significativo. No entanto, no que diz respeito às mínimas, as temperaturas mantiveram-se próximas do habitual.

Este aumento pode ser explicado por duas razões, segundo Jorge Ponte, meteorologista do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA). A primeira diz respeito ao anticiclone que está a pairar sobre a Península Ibérica, que provoca o aumento das temperaturas máximas. Já a segunda refere-se ao aquecimento global, que torna mais frequente os períodos em que as temperaturas máximas registam valores acima da média, tendência que, na visão do meteorologista, "se tem vindo a intensificar nos últimos anos".

Por outro lado, o anticiclone provoca o aparecimento de neblinas e nevoeiros em regiões como o Nordeste transmontano e a Beira Alta e, em locais onde o nevoeiro persistiu durante o dia, a média das temperaturas máximas esteve um pouco abaixo do costume, adianta Jorge Ponte. Casos como este foram registados, por exemplo, na Guarda e em Vila Real, onde se assinalaram dois a quatro graus Celsius abaixo da média.

De acordo com a previsão alargada (com maior grau de incerteza) para o período de 23 de Dezembro a 19 de Janeiro de 2025, o IPMA prevê uma temperatura média semanal, com valores acima do normal para alguns locais dispersos no território (+0,25º a 1ºC) na semana de 30 de Dezembro a 5 de Janeiro, para todo o território (+1º a 3ºC) na semana de 6 a 12 de Janeiro) e para quase todo o território (+0,25º a 1ºC) na semana de 13 a 19 de Janeiro.

"A previsão alargada tem como base o modelo do Centro Europeu de Previsão a Médio Prazo (ECMWF) que resulta da combinação de características da previsão a médio prazo (até dez dias) com características das previsões sazonais. Esta combinação baseia-se no pressuposto de que um período de dez a 30 dias é suficientemente curto para que a atmosfera retenha informação sobre as condições iniciais e é suficientemente longo para que variabilidade do oceano influencie a circulação atmosférica", refere o IPMA em comunicado.

Texto editado por Andrea Cunha Freitas

O estado do tempo e o clima são conceitos diferentes. O tempo previsto para estes dias corresponde ao estado instantâneo da atmosfera em Portugal, definido através de variáveis meteorológicas como a temperatura, precipitação, humidade, ou velocidade do vento. Já o clima consiste nos padrões registados ao longo de vários anos. Veja aqui mais sobre como os eventos meteorológicos no dia-a-dia podem (ou não) reflectir as alterações climáticas e como estas mudanças estão a intensificar os fenómenos meteorológicos extremos.