Distritos de Bragança e Guarda sob aviso amarelo devido ao nevoeiro

Os distritos de Bragança e da Guarda estão sob aviso amarelo devido ao nevoeiro, alerta o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA). Num comunicado, o IPMA disse que o nevoeiro poderá perdurar durante mais de 48 horas, em especial em zonas de vale. O aviso amarelo está em vigor desde as 19h15 de quarta-feira e continuará válido pelo menos até às 12h de sexta-feira.

O distrito de Faro está, neste momento, sob aviso amarelo devido à agitação marítima devido a ondas com dois a 2,5 metros. Este aviso deverá vigorar pelo menos até às 6h deste sábado.

Para esta quinta e sexta-feira, o IPMA prevê céu pouco nublado ou limpo, com um temporário do nevoeiro na região Sul, em especial no litoral oeste. O vento será em geral fraco e há a probabilidade de formação de neblina ou nevoeiro matinal no nordeste transmontano e Beira Alta, que poderá persistir em alguns locais ao longo do dia.

O IPMA também prevê uma pequena descida da temperatura mínima nas regiões Norte e Centro nesta quinta-feira e formação de geada no interior das regiões Norte e Centro.