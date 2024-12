GNR e PSP registam 13 mortes em quase dois mil acidentes nos últimos cinco dias

A Guarda Nacional Republicana (GNR) e a Polícia de Segurança Pública (PSP) registaram, nos últimos cinco dias, 13 vítimas mortais em acidentes nas estradas nacionais, 621 feridos leves e graves, num total de 1938 acidentes.

Segundo dados divulgados esta quarta-feira pelas duas forças de segurança, na área de acção da GNR foram registados 1144 acidentes com 10 vítimas mortais, 33 feridos graves e 322 feridos leves desde as zero horas de 20 de Dezembro, dia em que iniciou a operação Natal e Ano Novo 2024/2025.

A GNR indica que os dados são provisórios e que as vítimas mortais, que tinham entre os 19 e os 76 anos, maioritariamente do sexo masculino (duas mulheres e oito homens) resultaram de quatro despistes, três de motociclos e um veículo ligeiro, três colisões e três atropelamentos.

A mesma força de segurança indicou que os despistes registaram-se na Estrada Nacional número 125 (EN125), em Albufeira, (Faro), em Fonte Coberta, concelho de Barcelos (Braga), na Estrada Nacional número 119 (EN119) em Biscainho, concelho de Coruche (Santarém) e na Auto-estrada número 23 (A23), em Benquerenças (Castelo Branco).

As colisões tiveram lugar na Estrada da Ponte Barão, em Boliqueime (Faro), no Itinerário Principal número 2 (IP2) em Beja e no Itinerário Complementar número 2 (IC2), em Santa Maria da Feira (Aveiro), enquanto os três atropelamentos foram registados em Pedroso, Vila Nova de Gaia (Porto), na A19, em Leiria e na localidade de Oliveira do Bairro, distrito de Aveiro.

Já na área de responsabilidade da PSP foram registados 794 acidentes, dos quais resultaram 298 feridos (13 feridos graves e 285 feridos ligeiros) e três vítimas mortais. Relativamente aos acidentes com vítimas mortais, a PSP revelou que os mesmos dizem respeito a uma colisão em Lisboa no dia 21, um despiste em Loures no dia 22 e um despiste em Leiria no dia 24.

Durante a operação Natal e Ano Novo 2024/2025, e no mesmo período temporal, entre o dia 20 e 24 de Dezembro, a GNR também indicou que fiscalizou 50.197 condutores, dos quais 572 conduziam com excesso de álcool e, destes, 286 foram detidos por conduzirem com uma taxa de álcool no sangue igual ou superior a 1,2 g/l. Foram ainda detidas 89 pessoas por conduzirem sem habilitação legal.

Das 7816 contra-ordenações rodoviárias detectadas, a GNR indica que 2364 foram por excesso de velocidade, 286 por excesso de álcool, 238 por falta ou incorrecta utilização do cinto de segurança e/ou sistema de retenção para crianças (SRC), 173 por uso indevido do telemóvel no exercício da condução, 813 por falta de inspecção periódica obrigatória e 252 por falta de seguro de responsabilidade civil obrigatório.

Já a PSP, na Operação Festas em Segurança 2024/2025, e no mesmo período, indicou que foram fiscalizadas 6678 viaturas, sendo detectadas 1972 infracções à legislação rodoviária. Das contra-ordenações rodoviárias detectadas destacam-se: 219 por condução em excesso de velocidade, 168 por falta de inspecção periódica obrigatória, 83 por falta de seguro de responsabilidade civil obrigatório, 31 por uso indevido do telemóvel no exercício da condução, 23 por falta ou incorrecta utilização do cinto de segurança e/ou sistema de retenção para crianças.

A mesma força de segurança revelou ainda que efectuou 330 detenções em todo o território nacional. Das detenções efectuadas destacou 160 detenções por crimes rodoviários, nomeadamente 118 por condução sob o efeito do álcool e 42 por falta de habilitação legal para conduzir. Foram detidos 12 indivíduos por posse de arma proibida e 26 suspeitos por tráfico de estupefacientes, tendo sido apreendidas mais de 62.247 doses individuais.

A PSP sublinhou ainda que foram efectuadas 23 detenções por crimes contra a propriedade (furtos e roubos) e que foram apreendidas 14 armas de fogo e 21 armas brancas, quer como medida cautelar, quer no seguimento das detenções efectuadas por posse de armas proibidas.