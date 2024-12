Oposição diz que Montenegro vive num “oásis” ou “noutro país”; PSD fala em mensagem de esperança

PS acusa Montenegro de pôr em causa o Estado social com mudanças no SNS; Rui Rocha afirma que o Governo da AD se esgotou na aprovação do orçamento; PCP diz que primeiro-ministro fala de outro país.

Os partidos da oposição acusaram o primeiro-ministro de pretender passar uma imagem do país muito diferente daquela que é a realidade, chegando ao ponto de dizerem que Luís Montenegro vive num "oásis" que "contrasta" com a real situação em que vivem os portugueses. Nas reacções à mensagem de Natal do chefe do Governo, só o PSD defendeu o seu líder e primeiro-ministro, salientando a "mensagem de esperança no futuro" e as medidas que serão postas em prática no próximo ano.