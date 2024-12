Avião cai no Cazaquistão com mais de 60 pessoas a bordo. Há, pelo menos, 28 sobreviventes

Um avião de passageiros da companhia Azerbaijan Airlines despenhou-se perto da cidade de Aktau, no Cazaquistão, na madrugada desta quarta-feira, com mais de 60 pessoas a bordo. De acordo com as autoridades locais, há pelo menos 28 sobreviventes, entre eles três crianças.

O avião, um Embraer 190, partiu de Baku, no Azerbaijão, com destino a Grozni, capital da Tchetchénia, com 62 passageiros e cinco tripulantes. Teve de desviar-se da rota por causa do nevoeiro, fazendo uma aterragem de emergência a aproximadamente três quilómetros de Aktau.

The last two minutes before the passenger plane crashed



It is reported that, 12 people survived. They are hospitalized in Mangistau Regional Hospital in Aktau. pic.twitter.com/doNShz4m3k — NEXTA (@nexta_tv) December 25, 2024

Os serviços de emergência estão no local a apagar um incêndio causado pelo acidente e a transportar os sobreviventes para o hospital. As autoridades estão a apurar as causas da queda do avião, nomeadamente se terá havido algum problema técnico. Na origem da aterragem de emergência pode estar uma colisão com uma ave, informou a agência de aviação russa.

Expressando condolências, Ramzan Kadyrov, líder da região tchetchena, disse em comunicado que os feridos que estão a ser tratados no hospital se encontram em estado grave.