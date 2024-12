Quando montar uma árvore é uma forma de inclusão

O projecto arrancou em 2021, no Porto. Este ano chegou a 15 empresas, que apoiaram a APPACDM com a compra de árvores de Natal, todas elas montadas e decoradas pelos utentes da associação.

A estrela já estava no topo e as luzes já piscavam. Faltavam só mais uns pormenores para a árvore de Natal que estava a ser montada frente a uma fracção do piso superior do Mercado do Bom Sucesso estar totalmente decorada. Quem tratava de resolver esses detalhes eram quatro utentes da Associação Portuguesa de Pais e Amigos do Cidadão Deficiente Mental do Porto (APPACDM). Pelo segundo ano consecutivo, quem convocou a instituição para tratar dessa missão foi a Fundação Manuel António da Mota, com sede no mercado portuense, que voltou a associar-se a uma causa que, desde que começou, tem recebido cada mais apoio.