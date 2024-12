Irmão Christopher Nolan, onde estás tu? A preparar a Odisseia, de Homero

Matt Damon, Tom Holland, Lupita Nyong’o, Zendaya, Robert Pattinson, Anne Hathaway ou Charlize Theron figuram no cast do próximo projecto do realizador de Oppenheimer

O cast foi sendo anunciado a conta-gotas, Matt Damon, Tom Holland, Lupita Nyong’o, Zendaya, Robert Pattinson, Anne Hathaway, Charlize Theron, e agora é o "assunto" do próximo filme de Christopher Nolan que é revelado: nem mais nem menos do que Odisseia, de Homero!

Foto Kirk Douglas em Ulysses, de Mario Camerini (1954)

Aquele que, com a epopeia nuclear Oppenheimer (2023), biopic mais rentável de sempre, se elevou às alturas de mestre do blockbuster de autor — o que quer que isso seja: filme de alta pretensão e de ideias, quando não mesmo pretensioso, que arrasa nas bilheteiras e nos Óscares porque é visto como o reino dos céus —, vai mesmo assentar arraiais no território da mitologia: o poema épico, do século VII ou VIII A.C. atribuído a Homero, que conta o longo regresso de Ulisses a casa depois da guerra de Tróia.

Foto Os Coen e a sátira da Odisseia: Irmão, Onde estás Tu?

Esteve já na origem de Ulysses, de Mario Camerini, com Kirk Douglas e Silvana Mangano (1954), e do recentemente chegado ao mercado americano The Return, e Ubert Pasolini (2024), com Ralph Fiennes e Juliette Binoche.

Os seus motivos inspiraram O Olhar de Ulisses, de Theo Angelopoulos (1995), com Harvey Keitel, e a sátira dos irmãos Coen O Brother, Where Art Thou?/Irmão Onde Estás Tu? (2000).

Verão de 2026 é a data da estreia, segundo a Universal que apoia o filme e que nas suas redes sociais anuncia que a "saga fundadora" será filmada usando a "nova tecnologia Imax". De que Nolan é fã, tendo-a já utilizado em The Dark Night Rises, Interstellar e Dunkirk. A Universal, por quem Nolan optara depois da sua saída da Warner, descontente por o estúdio não apoiar a estreia dos filmes em sala nos tempos da covid, apoiara já Oppenheimer, filme de sete Óscares).