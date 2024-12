Em Braga, brasileiros se juntam ao Natal do Bananeiro: vinho moscatel com banana

Os artigos da equipa do PÚBLICO Brasil são escritos na variante da língua portuguesa usada no Brasil.



Brasileiros se juntaram, nesta terça-feira (24/12), a portugueses para o Natal do Bananeiro, celebração que antecede à ceia de Natal em Braga, Norte de Portugal. A tradição consiste em comer uma banana e tomar uma dose de vinho moscatel, por 2 euros.

O encontro se dá em frente à Casa das Bananas, na Rua Souto, região central de Braga. O ritual começou há cerca de 40 anos, quando comerciantes da área decidiram se reunir em frente ao número 26, no final da tarde de 24 de dezembro, para desejar Boas Festas a quem passasse por lá.

A todos eram oferecidos uma banana e um cálice de moscatel. Aquele gesto acabou ganhando notoriedade e se espalhando boca a boca. A cada ano, mais pessoas foram se juntando aos comerciantes e o ritual virou tradição, que reúne pessoas de todas as idades.

O casal de brasileiros Fernando Amorim, 45 anos, e Gabriela Di Biasi, 48, estão morando há três anos em Portugal e, há três anos, eles participam do Natal do Bananeiro. "Da primeira vez, estávamos passando em frente à Casa das Bananas e vimos o movimento. Resolvemos nos juntar à multidão e provamos a banana com moscatel. Foi muito bom, e estamos participando este ano pela terceira vez", diz.

Espírito natalino

Para Gabriela, a tradição é uma forma de celebrar o Natal com amigos antes da tradicional ceia com a família. Ela afirma que o clima é de confraternização, com música e muita gente feliz. "Com certeza, recomendo a todos que participem", frisa, lembrando que o ritual começa duas semanas antes, sendo a véspera de Natal o grande ápice.

Para Alfredo Roque, 53, a primeira vez ele que participou do Natal do Bananeiro, há três anos, foi engraçado. "Pensei, esse negócio de comer banana bebendo vinho moscatel não combina. Mas, depois que provei, achei até que combinava um pouquinho", ressalta. "É uma tradição natalina em Braga, que recomendo. No meio da multidão, encontramos mais 10 amigos", acrescenta.

Sirlene Sander, 54, mulher de Roque, conta que a tradição da banana com moscatel reúne pessoas de várias partes de Portugal. "Posso garantir que é maravilhoso. É muito bom ver familiares e amigos se confraternizando, num clima de harmonia", destaca. Para ela, o ritual reforça o espírito natalino, de celebração.