Presidente da República promove Nobre de Sousa a chefe da Marinha e condecora Gouveia e Melo

Henrique Gouveia e Melo termina mandato como chefe do Estado-Maior da Armada (CEMA) no próximo dia 27 de Dezembro, mas já tem sucessor: o até aqui vice-almirante Jorge Nobre de Sousa, comandante naval desde 2022.

Em nota publicada esta terça-feira no site da Presidência da República, Marcelo Rebelo de Sousa dá conta de que “nos termos constitucionais, sob proposta do Governo, conforme deliberação do Conselho de Ministros, ouvido o chefe do Estado-Maior General das Forças Armadas, e após audição do Conselho do Almirantado, através do ministro da Defesa Nacional, o Presidente da República decidiu nomear o senhor vice-almirante Jorge Manuel Nobre de Sousa para o cargo de chefe do Estado-Maior da Armada”.

A nota acrescenta que o Presidente da República decidiu também promover Nobre de Sousa ao posto de almirante. Como Gouveia e Melo termina o seu mandato a 27 de Dezembro, altura em que passará à reserva e a partir da qual estará livre para poder assumir uma candidatura a Belém, será nesse dia que Nobre de Sousa iniciará funções como novo CEMA.

Sem referir directamente o nome de Gouveia e Melo, Marcelo Rebelo de Sousa aproveitar para agradecer o trabalho do ainda CEMA e condecorá-lo: “O Presidente da República agradece e louva o muito qualificado desempenho do senhor almirante chefe do Estado-Maior da Armada cessante, aliás, no quadro de uma carreira brilhante, e condecora-o com a Grã-Cruz da Ordem de Cristo.”

De acordo com o site da Marinha, Nobre de Sousa ingressou neste ramo das Forças Armadas em Setembro de 1981. "O comandante naval desempenhou diversos cargos, sendo de destacar o de comandante da fragata Álvares Cabral, chefe do Estado-Maior do Comando Naval", refere a nota bibliográfica do novo almirante.