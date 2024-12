De novo, o paraíso: a minha espécie de biblioteca para 2024

Um amigo bem mais sábio do que eu ensinou-me em tempos que quem aspira a ter uma biblioteca decente não pode ter a pretensão de lhe ler todos os livros. Tenho sido relativamente fiel ao conselho. É certo que continuo a fantasiar fazê-lo. Nunca compro um livro decidido a não o ler. É a realidade que, uma e outra vez, faz questão de me destruir todas as ilusões. E eles vão-se acumulando, numa pilha esperançosa de promessas, como se o ritmo das leituras se pudesse alguma vez acomodar ao frenesim dos interesses. Até que, derrotado, expulso do meu próprio quarto pela torre de papel, com juras convictas de os fazer ressuscitar mais tarde, os faço passar, muitos deles ainda virgens, do purgatório que é a minha cabeceira ao paraíso que é a minha espécie de biblioteca. E logo o ciclo recomeça. Um caos sem nexo discernível de referências, sugestões, críticas ou de olhares que se posam ao acaso na estante de uma livraria. A montanha reergue-se, impossível de aplacar pelas leituras de cada ano.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt