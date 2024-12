Boas Festas

Hoje, os leitores do PÚBLICO têm mais uma razão para terem umas Boas Festas, na medida em que frei Bento Domingues voltou a iluminar-nos com a sua sempre assertiva e importante palavra, após um longo hiato, devido a problemas de saúde que auguramos estejam totalmente ultrapassados para continuarmos a poder usufruir da sua sabedoria no próximo ano.

Como seria de esperar, frei Bento Domingues, neste seu regresso, não deixou de relevar a persistente e incisiva acção do Papa Francisco em prol da "emancipação da mulher, a descentralização da autoridade da Igreja, a denúncia do clericalismo e uma maior participação dos leigos na tomada de decisões", temas que constaram da agenda do Sínodo que Bergoglio promoveu (2021-2024).

E a propósito destes dias, respigamos do recente livro do Papa Francisco, Amou-nos, Edições Paulinas, 2024: "Hoje tudo se compra e se paga, e parece que o próprio sentido da dignidade depende das coisas que se podem obter com o poder do dinheiro. Somos instigados a acumular, a consumir e a distrairmo-nos, aprisionados por um sistema degradante que não nos permite olhar para além das nossas necessidades imediatas e mesquinhas." Boas Festas.

José P. Costa, Lisboa

O renascimento das freguesias​

As uniões de freguesias durante 11 anos foram vítimas de um autêntico atentado ao seu desenvolvimento, e, como referi recentemente, será dia de festa com a reversão porque teremos uma luz ao fundo do túnel para acabar com os guetos habitacionais, antros de droga e aumento de banditismo, pois foi instituída uma certa pobreza imposta a certas franjas da população. Só por interesses pessoais de um qualquer filósofo de outras paragens se designou conotar a reversão de freguesias à criação de novos tachos.

Gostaria que esta prenda enigmática viesse ter comigo ao Vale da Amoreira e constatasse as consequências visíveis do resultado acumulado desta união feita contra a vontade das populações e que desde esse acontecimento não se colocou uma única pedra nova na calçada. Dá para entender os atrasos infligidos e que irá demorar outros tantos anos a recuperar.

Não tenho dúvidas de que serei o porta-estandarte desta iniciativa, mas, que fique bem claro, não procuro qualquer lugar na lista que vier a concorrer a futuras eleições, represento unicamente uma massa pobre que precisa de consciência social e política neste salto qualitativo. Os tachos e tachinhas pertencem a outras camadas políticas que seguramente abrangem o autor desta suposta acusação.

José Ribeiro, Vale da Amoreira

Sou mais um!

Na Madeira, estou a sentir a privação da administração das injecções para atenuar os efeitos da doença de Crohn. Infelizmente, não sou o único a enfrentar as consequências da falta da medicação. A desarticulação do SNS a favor dos privados é evidente, esta situação é mais uma acha para a fogueira.

A falta de pagamento atempado das facturas aos fornecedores é uma das principais causas das consequências devastadoras na saúde e qualidade de vida dos utentes. As autoridades de saúde da região devem assumir essa responsabilidade. Os medicamentos deveriam estar disponíveis; quando não estão, levam à suspensão dos tratamentos, o que, em alguns casos, tem implicações potencialmente fatais: aumento da mortalidade entre os pacientes com doenças graves ou crónicas; crescente desconfiança da população, muitas das vezes resultando em abandono de tratamentos ou procura de alternativas não segura; elevação dos custos hospitalares devido à aquisição de medicamentos a preços inflacionados.

Os utentes que dependem deste sistema exigem acções concretas, em vez de meras demonstrações públicas de compromisso. A saúde da população deve ser uma prioridade absoluta.

Carlos Oliveira, Funchal

A ruralidade

O Presidente da República referiu há tempos que Montenegro apresentava alguma ruralidade. Isto nada tem que ver com o ter nascido num meio rural. Nele nasceram alguns dos nossos maiores, como Camões, Vasco da Gama, Aquilino Ribeiro ou Miguel Torga. Até da própria Igreja foi do meio rural que vieram grandes intelectuais como D. António, o eterno bispo do Porto, ou frei Bento Domingues, que continua a ser uma grande referência de uma igreja sinodal. O primeiro-ministro, bem como alguns elementos do seu Governo, querendo ter grande visibilidade pública, como se tal representasse eficiência governativa, escolhe factos e acções com cobertura de alguns media para divulgação. Infelizmente, as situações de que se tem vangloriado nada representam de atitudes eticamente correctas, quando não anticonstitucionais. É com este tipo de actuações que demonstra a sua ruralidade e verdadeira falta de sentido de Estado.

António Barbosa, Porto