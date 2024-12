Kimura mal comia e tinha de lutar. Agora, na renovada Casa dos Animais, perdeu o olhar triste

Kimura é um pitbull bem carinhoso. A uns metros de distância, a sua meiguice é logo denunciada por um pêlo castanho-clarinho e não só. Assim que nos aproximamos do seu abrigo com grades e damos de caras com o seu focinho, lança um olhar acolhedor. João Sovelas atende o pedido e começa a fazer-lhe muitas festinhas. Kimura responde-lhe com umas lambidelas. “É um cão superamigo! É especial… Adora pessoas”, descreve-o o encarregado-geral da Casa dos Animais de Lisboa, que o tem acompanhado desde que chegou a este canil e gatil municipal, a 9 de Abril, após uma denúncia.

