Vinhos verdes: porquê o hype à volta da casta Loureiro?

Diogo Campilho, director de enologia do grupo Aveleda, é o nosso convidado neste episódio dedicado àquela que já é a segunda uva mais famosa do vinho verde. Porque é que anda tudo atrás do Loureiro?

O que é que faz do Loureiro a segunda casta branca dos vinhos verdes? Porque é que tudo o que é empresa, já na região ou a estrear-se no território, quer ter vinhos desta variedade no seu portefólio? E a corrida ao Vale do Lima, um dos terroirs de eleição desta uva, é uma bolha ou um investimento certeiro para os players que ali chegam?

Vamos a respostas com Diogo Campilho. É, há dois anos, director de enologia na Aveleda, universo que lhe permite fazer vinhos dos verdes ao Algarve, passando pelo Douro. Como enólogo, diz ter uma veia criativa que o faz gostar de trabalhar sem guião. Mas sempre com uma finalidade: potenciar ao máximo as castas, os terroirs, o berço dos vinhos.

