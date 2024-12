O extraordinário planeta Terra — e o nosso incrível Portugal — em dez fotogalerias

A "refeição" de uma baleia valeu o título de Fotógrafo de Oceanos do Ano

Muito provavelmente, encontraremos aqui os campeões mundiais da fotografia subaquática. A revista Oceanographic promove o concurso Ocean Photographer Of The Year, procurando destacar "fotografias bonitas e histórias cativantes" que transportem os oceanos até à casa dos seus leitores. "É uma revista que pretende dar vida ao nosso planeta azul, conectar e inspirar."

Grande vencedor The Ocean Photographer Of The Year Rafael Fernandez Caballero

Uma raposa destemida e outros momentos mágicos no Iris

Palestras, exposições, debates e passeios fotográficos em pleno Parque Nacional da Peneda-Gerês. Iris, o Festival de Imagem de Natureza do Gerês, já está assinalado na agenda de muitos fotógrafos e exploradores. Com um forte componente de educação ambiental, o evento de Terras de Bouro dura três dias, mas prolonga-se ao longo do ano através do concurso de fotografia.

Vencedor na categoria Vida Selvagem Ricardo Lourenço
Vencedor na categoria Parque Nacional da Peneda-Gerês Pedro Ribeiro
Vencedor na categoria Paisagens Naturais Tiago Marques

Os "sussurros" de Antonio Fernandez valeram-lhe o título de Fotógrafo de Paisagem do Ano no Imaginature

Outono, paisagens pintadas de dourado. O município de Manteigas aproveita o cenário para organizar anualmente o Festival de Fotografia de Paisagem. Na sua essência, o Imaginature promove e valoriza o património paisagístico, atraindo amantes da fotografia e da natureza.

Fotógrafo de Paisagem do Ano Imaginature Antonio Fernandez
Categoria I - Manteigas, O Coração da Montanha - 1º Classificado Patrícia André
Categoria II - Paisagens Naturais de Portugal - 1º Classificado Tiago Marques
Categoria III - Paisagem Íntima - 1º Classificado Ruben Vicente
Categoria IV - As Estações da Paisagem - 1º Classificado Mário Cunha

Pitões das Junias nevado, um Papa-figos e outras paisagens naturais de Portugal

Diz-nos a Rewilding Portugal que é preciso pôr todas as peças do ecossistema a funcionar. O movimento parte da premissa que nós não somos o principal actor "disto tudo", que apenas "estamos incluídos num grande grupo de seres vivos que compõem a biosfera deste planeta". O Rewilding Photo Contest ajuda-nos a sair de casa, a identificar espécies e a entender o nosso papel.

1º lugar (Paisagens Naturais) Gilberto Pereira
1º lugar (Fauna) Renato Lainho
1º lugar (Flora e Fungos) Hugo Amador
1º lugar (Jovem Fotógrafo) João Rodrigues

Os segredos das melhores fotografias de paisagem do ano: paciência, persistência e determinação

Paciência, persistência e determinação. Para além da técnica, são muitas vezes estas as características que fazem a diferença entre os muitos — são cada vez mais os entusiastas — fotógrafos de paisagem. Há mais de dez anos que o concurso internacional Landscape Photographer of the Year premeia os melhores entre os melhores. "A ideia de vaguearmos pela paisagem e de capturarmos facilmente imagens como estas é simplesmente incrível".

Vencedor International Landscape Photographer of the Year Andrew Mielzynski
Melhor Fotografia International Landscape Photographer of the Year Ryohei Irie

O mundo onírico dos girinos vence Fotógrafo de Vida Selvagem do Ano

O concurso Fotógrafo de Vida Selvagem do Ano comemorou em 2024 o 60.º aniversário com uma exposição no Museu de História Natural, em Londres, que inclui imagens dos grandes vencedores de edições anteriores, assim como “fotografias, troféus e destaques da tecnologia de câmaras que encapsulam os 60 anos do concurso a revelar as histórias da natureza”.

Vencedor do Grande Prémio e na categoria Zonas húmidas: panorama geral Shane Gross / Wildlife Photographer of the Year 2024
Vencedor do Grande Prémio Jovem e na categoria Entre 15 e 17 anos Alexis Tinker Tsavalas / Wildlife Photographer of the Year 2024
Vencedor do Prémio Impacto Jannico Kelk / Wildlife Photographer of the Year 2024

Também viajamos através das melhores fotografias minimalistas de 2024

Abstracta, Aérea, Arquitectura, Conceptual, Belas Artes, Paisagem, Longa Exposição, Noite, Livre, Manipulação, Retrato e Rua. Também viajamos através das melhores fotografias minimalistas e deste Minimalist Photography Awards, sempre carregado de informação — escondida nas entrelinhas. As fotografias que aqui mostramos são momentos de inspiração, muitos deles captados após longos períodos de estudo do local, da luz, da flora, das estações do ano e dos hábitos de quem os vive.

Fotografia da série vencedora da categoria Longa Exposição Ulana Switucha
Fotografia da série vencedora da categoria Aérea Yevhen Samuchenko
Fotografia da série vencedora da categoria Abstracta Gleici Rufatt

O Último Croceiro vai estar na Branda da Aveleira

E porque nem só de concursos e de festivais vive a fotografia, vale a pena recordar o trabalho do Projeto Raízes e, neste caso particular, as fotografias de Luís Borges que nos mostram Silvestre, O Último Croceiro que labora na freguesia de Gave, Melgaço. "Aprendeu com o seu pai, o ti Videira". Começou de pequenino, juntamente com os irmãos, dedicou-lhe a infância e adolescência até emigrar, aos 18 anos.

O Último Croceiro Fotografia de Luís Borges para o Projeto Raízes

Como a imagem de uma bola de futebol pode vencer um concurso de fotografia de vida selvagem

Como é que uma imagem de uma bola de futebol pode vencer um concurso de fotografia de vida selvagem? Se o desporto se fundir com a natureza. Se a bola a flutuar no mar for casa para uma colónia de cracas. Os British Wildlife Photography Awards são actualmente uma vitrina para a fotografia de natureza do Reino Unido e "um alerta crucial do valor das nossas florestas, zonas húmidas e outros ecossistemas".

Vencedor absoluto British Wildlife Photography Awards e vencedor na categoria Costa e Vida Marinha — British Wildlife Photography Awards Ryan Stalker
Vencedor categoria 15-17 anos — British Wildlife Photography Awards Max Wood
Vencedor Comportamento Animal — British Wildlife Photography Awards Ian Mason

Os mais fotogénicos saltos e mergulhos do concurso Fotógrafo do Ano Ocean Azores

É uma das primeiras regras do concurso Fotógrafo do Ano Ocean Azores: para poder participar, a fotografia deve ter sido tirada nas águas ao redor das ilhas dos Açores. E foram cerca de 1400 as submissões em 2024, revelando a vida marinha no arquipélago, desde fotografias tiradas à superfície até às profundezas do Atlântico.