Zeki Amdouni, uma flecha de precisão disparada a partir do banco

Fazer muito com pouco tem sido uma espécie de lema de vida para Zeki Amdouni. Foi assim durante os primeiros anos de futebol jovem e tem sido assim desde que chegou a Portugal, no dia 29 de Agosto, para representar o Benfica. O internacional suíço (que teve a possibilidade de representar outras duas selecções) não é bem uma arma secreta, porque já todos sabem o que vale, mas é um avançado invulgar com muito para dar a partir do banco. Para já.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt