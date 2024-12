Conceição Evaristo: “Eu queria perceber onde os homens escondem as suas dores”

“Foi uma longa trajectória para conseguir publicar no Brasil”, lembra Conceição Evaristo, ao Ípsilon, em Óbidos, onde foi uma das convidadas do Folio - Festival Literário Internacional de Óbidos. “Há muito tempo, talvez uns 20 anos, a escritora Maria Teresa Horta leu Ponciá Vicêncio e ficou muito impressionada”, recorda a escritora, que nasceu em Belo Horizonte, Minas Gerais, onde cresceu na favela, e vive no Rio de Janeiro, onde estudou, trabalhou como empregada doméstica e também se doutorou com uma tese que faz uma análise comparativa de textos de Nei Lopes, Edimilson Almeida Pereira (brasileiros) e de Agostinho Neto (angolano).

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt