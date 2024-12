Pequenas mudanças podem trazer à mesa um Natal mais ecológico

Portugal é o quarto país da União Europeia em que há mais desperdício alimentar: os dados do Eurostat indicam que cada português desperdiça 184 quilos de alimentos por ano, gastando mais de 350 euros anualmente em alimentos que não come. Todo este desperdício é mau para o planeta, gastando água em vão e resultando em mais emissões de gases com efeito de estufa.

Um estudo realizado pela plataforma Too Good To Go com uma amostra de 1000 pessoas em Portugal refere que esta prática se intensifica no Natal, altura em que 10% da comida vai parar ao lixo dos portugueses. Por isso mesmo, a nutricionista Nádia Brazão indica-nos alguns cuidados que podem ser tidos para evitar este desperdício. Eis alguns pequenos passos que podem diminuir a nossa pegada ecológica neste período festivo:

Comprar apenas o necessário

Na hora de fazer a lista de compras, medir e “planear as doses” do que é necessário é um conselho deixado por Nádia Brazão para ajudar a tornar esta quadra natalícia mais sustentável. O estudo da Too Good To Go diz-nos que 30% das pessoas inquiridas, numa amostra de mil, apontam a “preparação excessiva de comida” como a principal causa do desperdício e 20% referem a “compra exagerada” de alimentos e produtos. A amostra deste estudo revelava que o pão e as sobremesas eram os alimentos que mais sobravam.

Reinventar e aproveitar a comida que sobra

Na noite de Natal é quase certo que haja comida que sobra, mas há formas de evitar que o seu fim seja o lixo. Uma das opções, segundo a nutricionista, passa por “partilhar os restos com os familiares que recebemos em casa” ou por congelá-los para serem consumidos mais tarde. Se estiver num restaurante, pode levar para casa a comida que sobra e consumi-la depois, alerta Nádia Brazão. No dia a seguir à consoada, pode sempre comer "roupa-velha".

Usar a criatividade para criar novos pratos com os restos é outra alternativa: é possível fazer rabanadas de bolo rainha ou salame de chocolate com sobras de bolachas e frutos secos, por exemplo. No caso de ter um compostor em casa, os restos orgânicos – como cascas de fruta, restos de legumes e borra de café, por exemplo – podem ser aproveitados para fazer adubo.

Optar por produtos regionais e pouco embalados

Nádia Brazão aconselha o uso da louça que já existe em casa, em detrimento da louça de plástico. Além disso, optar por comprar produtos menos embalados pode ajudar a evitar o impacto ambiental. A compra de produtos regionais, bem como de fruta da época, por exemplo, é também uma sugestão deixada pela nutricionista para evitar a importação de alimentos, que acaba por ter impacto ambiental na sua transportação.

Fazer a separação do lixo

As embalagens devem ser recicladas, mas é necessário prestar atenção às suas condições. Os guardanapos que possuem gordura devem ser deitados no lixo comum e, no caso do óleo utilizado para cozinhar, deve ser levado para oleões.