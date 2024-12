Para atrair turistas, a Venezuela põe em risco ecossistemas frágeis

A tentativa da Venezuela de atrair turistas e impulsionar a sua economia debilitada através da construção de infra-estruturas, incluindo pistas de aterragem e hotéis, está a causar danos ambientais em áreas ecologicamente delicadas, especialmente nos frágeis recifes de coral das Caraíbas, já ameaçados pelas alterações climáticas, afirmam conservacionistas, cientistas, fontes governamentais e habitantes locais.

O Governo do Presidente Nicolas Maduro, que culpa as sanções dos EUA pela crise económica do seu país, chamou ao turismo a "arma secreta" da economia. Até à data, a iniciativa não conseguiu atrair investidores estrangeiros, dizem as fontes, apesar de o Ministério do Turismo se ter reunido com empresários franceses e de Maduro ter feito aberturas públicas aos investidores no último mês.

Mas o esforço de infra-estrutura já está a ser criticado por biólogos, activistas e habitantes locais, com um grupo de conservação a alegar que pelo menos um grande projecto de infra-estrutura é ilegal. A pista do aeroporto principal que serve o Parque Nacional Los Roques – um arquipélago de 45 ilhas, ilhotas e águas cristalinas espalhadas por mais de 223 mil hectares nas Caraíbas e reconhecido pela Convenção de Ramsar sobre Zonas Húmidas – foi ampliada este ano de 800 metros para 1300 metros, permitindo a aterragem de aviões maiores.

A ampliação destruiu corais, mangais e uma praia de nidificação da tartaruga Eretmochelys imbricata, em perigo crítico de extinção, cobrindo-a com asfalto e pedras, "entre outras perturbações que afectarão os recursos naturais do parque", afirmou a Sociedade Ecológica Venezuelana num relatório. Maduro, que também promoveu o investimento estrangeiro num projecto de construção de dez hotéis na ilha quase virgem de La Tortuga, garante que os seus planos respeitam o ambiente.

"Estão a chegar investidores importantes de todo o mundo, muitos do mundo árabe, muitos da Turquia, muitos do Irão, da China, da Índia, do Brasil, para investir no turismo", disse o Presidente na televisão estatal em Novembro, saudando "o crescimento de hotéis, pensões e serviços turísticos em todo o país". Maduro reiterou o apelo aos investidores no início de Dezembro: "O turismo já é um grande motor, mas ainda tem de percorrer muito terreno para se tornar o motor secreto da nova economia".

Sector em crescimento na Venezuela

O governo assinou acordos de turismo com a Nicarágua, Cuba e Síria, informou a ministra do Turismo, Leticia Gomez, durante a mesma transmissão, sem dar mais pormenores. A ministra saudou o aumento de 69% no turismo até Novembro, em comparação com o mesmo período do ano anterior, afirmando que 1,8 milhões de turistas internacionais visitaram o país – incluindo da Rússia, Polónia, Irão, Cuba e da vizinha Colômbia.

Em comparação, mais de 3,1 milhões de visitantes entraram na Colômbia nos primeiros seis meses de 2024. Os planos para La Tortuga, a 85 quilómetros da costa norte do país, incluem também um aeroporto e um porto. "Há um plano delineado (...) por empresas transnacionais que são especialistas neste tipo de ilhas e que já fizeram grandes empreendimentos no Qatar, nas Maldivas, na Polinésia Francesa e no Havai", referiu Nicolas Maduro Guerra, filho do legislador Maduro, à Reuters em Maio, sem nomear as empresas.

O plano é "ecologicamente estável e amigo da ilha, mantendo parte da ilha virgem", explicou Maduro Guerra. As licenças ambientais não são públicas e os ministérios do Ambiente e do Turismo da Venezuela não responderam aos pedidos de comentário, mas duas fontes governamentais disseram que não foram efectuados estudos de impacto para a extensão da pista em Los Roques, onde um grupo de conservação assegura que a obra viola uma lei de 2004.

"O parque nacional tornou-se um desastre", comentou o guarda-florestal reformado de Los Roques e conservacionista Toribio Mata, que ainda vive no arquipélago, afirmando que a caça às tartarugas, a caça submarina e as visitas do público a áreas restritas aumentaram ao longo da década desde a sua reforma devido à falta de fiscalização.

O Instituto de Parques Nacionais (Inparques) é responsável pela gestão dos parques, santuários e reservas que constituem cerca de um terço do território venezuelano. O instituto não respondeu a um pedido de comentário.

Preocupações com resíduos e esgotos

À chegada a Gran Roque, a maior ilha de Los Roques, a cerca de 141 km a norte do continente, os visitantes pagam uma taxa de entrada e recebem uma pulseira e um panfleto brilhante que apresenta as áreas protegidas, as actividades recreativas e os locais de alojamento. O panfleto não menciona os problemas de lixo e de esgotos relatados pelos habitantes, que vivem sobretudo da pesca e do turismo.

Testemunhas da Reuters viram o que parecia ser esgoto a ser despejado no mar numa área remota de Gran Roque. Os moradores, que pediram para não serem identificados, disseram que temem que o aumento do turismo agrave os problemas com os resíduos.

La Tortuga não tem capacidade para tratar os resíduos, afirmam os defensores do ambiente. A governação desta ilha, bem como de Los Roques e de outras ilhas, está a cargo do ministro do Governo, Aníbal Eduardo Coronado, que é também o chefe do departamento que controla a aplicação das políticas de Maduro. O Ministério das Comunicações não respondeu a um pedido de comentário.

As Nações Unidas e os países costeiros alertaram para o facto de os recifes de coral estarem a ser devastados pelos efeitos do aquecimento dos oceanos, registando o pior branqueamento de que há registo. O recife já danificado de Los Roques e o coral de La Tortuga são importantes incubadoras de espécies de coral e de peixes presentes noutros recifes de Curaçau e Aruba, e também sustentam famílias de pescadores nos Estados costeiros vizinhos.

Mata, filho de um guarda-florestal, entrou para o serviço em 1979, aos 22 anos, e guardou durante anos desenhos de aves migratórias e notas de missões de conservação às três da manhã. "O parque foi conservado porque estávamos atentos, fizemos rondas para proteger as tartarugas do parque, as espécies marinhas, para impedir a construção nos ilhéus", explicou Mata.

Actualmente, o Inparques faz uma rotação mensal de guardas florestais a partir de Caracas. As preocupações de Mata sobre a conservação vacilante foram partilhadas por outros residentes. Três pescadores locais disseram à Reuters que notaram uma redução nas espécies marinhas, incluindo a lagosta e o polvo, que eles culpam pela pesca excessiva em áreas protegidas e pela falta de aplicação de regulamentos dentro do parque. Os pescadores informaram a Reuters que os pescadores ilegais usam cloro para afugentar os polvos dos recifes e capturá-los, danificando também os corais.

Alguns turistas ignoram os avisos para não usarem protector solar, que pode danificar os recifes, e deixam para trás lixo, incluindo beatas de cigarro. A incineradora de lixo local está avariada, segundo os habitantes. O Ministério do Ambiente não respondeu a perguntas sobre a gestão dos parques, a destruição dos corais e dos mangais devido à construção de infra-estruturas ou à pesca excessiva.

Construção traz consequências

O recife do arquipélago sofreu um branqueamento em Novembro de 2023, segundo o biólogo e professor universitário Angel Farina, e outro branqueamento começou em Outubro deste ano. "Temos as temperaturas mais elevadas registadas nas águas do mar das Caraíbas e nas nossas costas", afirmou, citando as alterações climáticas, mas também a utilização de produtos químicos para a pesca e a presença de esgotos.

A construção de mais infra-estruturas "traria obviamente consequências", referiu o biólogo. "A construção cria poluição, cria sedimentação que pode afectar os recifes temporária ou permanentemente... a desflorestação dos mangais é prejudicial em qualquer lugar, porque são viveiros de diversas espécies".

Um resort construído antes do impulso turístico de Maduro já exerceu pressão sobre o delicado ecossistema de La Tortuga, segundo o Observatório Venezuelano de Ecologia Política. "É uma jóia, uma jóia ecológica", indicou um cientista que trabalhava numa estação de investigação agora encerrada em Los Roques e que pediu anonimato, referindo-se ao arquipélago. "Os regulamentos do parque nacional não estão a ser respeitados, está a ser empurrado para a comercialização, para o turismo de massas."