Ver para entender. Como o jornalismo de dados está a moldar a forma como vemos a informação

Neste episódio de Dados ao Futuro, exploramos com Alberto Cairo o universo do jornalismo de dados e o seu impacto na forma como consumimos notícias e compreendemos o mundo.

De simples gráficos em páginas impressas até navegação interactiva no mundo digital, o jornalismo de dados passou por uma revolução silenciosa. Embora o jornalismo tenha usado dados desde sempre, o advento da Internet e a possibilidade de aceder a bases de dados imensas com apenas um clique trouxeram esta área para um plano de destaque.

Falámos com o Alberto Cairo, antigo jornalista e uma referência internacional do mundo visualização de dados, sobre a evolução desta área na era digital, a adopção de novas ferramentas e a forma como estas mudanças moldaram a arte de contar histórias complexas. Sem esquecer uma reflexão sobre como promover a literacia visual dos leitores num campo onde, quando mal executado, um gráfico pode confundir em vez de esclarecer.

