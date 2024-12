Mais de 100 bombeiros em protesto deixam presentes de Natal na Câmara de Lisboa

Mais de uma centena de bombeiros profissionais deixaram esta segunda-feira, 23 de Dezembro, alguns presentes de Natal à porta da Câmara Municipal de Lisboa, no início de uma marcha de protesto que tem como destino a Assembleia da República.

Dos embrulhos constam os motivos para o protesto, nomeadamente a necessidade de disponibilidade permanente e a atribuição de um subsídio de risco de 50 euros.

Os manifestantes, quase todos com barretes pretos de Pai Natal e camisolas negras com a inscrição "sem risco" "#sapadores em luta", vão percorrendo as ruas de Lisboa ao som de canções de Natal amplificadas por um megafone, interrompidas de vez em quando com gritos de 'sapadores em luta'.

Recorde-se que o Sindicato Nacional dos Bombeiros Sapadores (SNBS) anunciou uma greve nacional para 15 de Janeiro e convocou uma manifestação para junto da Assembleia da República, enquanto o Sindicato Nacional dos Bombeiros Profissionais (SNBP) deu esta sexta-feira um prazo até 10 de Janeiro para que o Governo apresente uma proposta negocial.

No início do mês, o executivo suspendeu as negociações com os bombeiros sapadores, acusando-os de estarem a fazer pressão ilegítima, com um protesto que incluiu petardos, tochas e fumos junto à sede do Governo, numa acção que viria a ser declarada ilegal pela PSP.

O Governo tem insistido que não existem condições para voltar à mesa de negociações, recusando discutir com o sindicato sob coação e perante o que classificou de comportamentos ilegais.